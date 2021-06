Ultima gara, docufilm Canale 5/ La storia di Manuel Bortuzzo, l’amicizia con Raoul Bova, Magnini e Rosolino

Ultima Gara, su Canale 5 il film con Raoul Bova e Manuel Bortuzzo

Ultima gara è uno splendido docufilm che andrà in onda oggi, giovedì 3 giugno, a partire dalle 21,30 sulla rete ammiraglia di Mediaset Canale 5. Il cast è composto da Raul Bova, che ne cura anche la regia insieme a Marco Renda. Il cast vede oltre a Bova, anche Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Manuel Bortuzzo e Emiliano Brembilla. E’ stato girato in un famoso Club Nautico di Rieti. Sicuramente si tratta di un’opera che può mandare messaggi importanti e che invita il pubblico a credere sempre nei propri obiettivi e a non mollare mai, soprattutto grazie alla presenza di un ragazzo serio e con un passato complicato come Manuel Bortuzzo. Girato in maniera ineccepibile ha un ritmo costante e in grado di dare al pubblico una scarica di adrenalina dall’inizio alla fine. Il consiglio è di guardarlo dall’inizio alla fine tutto d’un fiato.

Manuel Bortuzzo: “Raoul voleva mostrare cosa c’è dietro l’immagine vincente degli sportivi.”

“Raoul voleva mostrare cosa c’è dietro l’immagine vincente degli sportivi.” È con queste parole che Manuel Bortuzzo, al Corriere della Sera, ha introdotto il docufilm Ultima Gara, in onda questa sera, 3 giugno, su Canale 5. Il sacrificio che si cela dietro ad uno sport come il nuoto, la presenza di ex campioni come Rosolino e Magnini oltre che dello stesso Bova e la storia di Bortuzzo si fondono in un mix che lascerà il pubblico sicuramente toccato e, a tratti, anche commosso. Manuel, che tutti conoscono per il fatto di cronaca che lo ha visto protagonista anni fa, ha dichiarato: “Raoul me ne ha parlato così e poi mi ha detto: pensaci. Ma io gli ho dato subito il mio sì: – ha chiarito il ragazzo, per poi ammettere – quando mi sarebbe ricapitato di fare un film assieme a lui”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ultima gara, La trama

La pellicola Ultima gara va per la prima volta in tv e narra la storia di un’amore quello del protagonista Raul Bova, per il nuoto.

Insieme agli altri protagonisti ha creato un’atmosfera gioviale che poco a che fare con i documentari ma si avvicina molto ad un lungometraggio. La passione per il nuoto che ti spinge a superare i propri limiti, la gioia e l’ansia prima della gara, la sfida che è atta a superare se stessi e le proprie paure. L’amicizia nata davvero sul set fa quasi da sfondo a questo film ricco di fascino e emozione, non solo per gli appassionati di nuoto, ma per tutti quelli che amano mettersi in gioco.

