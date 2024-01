Ultima generazione, condannati 3 attivisti a Bologna/ “Ma hanno agito per nobili motivi”

Tre attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati nelle scorse ore per i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Come si legge su RaiNews sono state concesse le attenuanti generiche e la non menzione. Il riferimento è ai tre attivisti che lo scorso 2 novembre furono protagonisti di un blocco stradale di circa un’ora, sedendosi sulla carreggiata della tangenziale nord di Bologna tra lo svincolo 8 e il 7 bis, causando non pochi disagi agli automobilisti. In quell’occasione due di loro si incollarono le mani all’asfalto con del cemento a presa rapida, e tre erano stati portati in questura e processati per direttissima, (Silvia, Ettore e Mida), mentre per altri due è stato disposto il divieto di dimora a Bologna, infine per una terza solo l’obbligo di firma.

Il gruppo di Ultima Generazione è stato assolto dalle imputazioni di danneggiamento, manifestazione non autorizzata e violazione del foglio di via. La pena, sospesa, è stata di sei mesi, nonostante l’accusa chiedesse un anno, e l’avvocato difensore dei tre imputati si è detto moderatamente soddisfatto, annunciando di essere pronto a ricorrere in appello per i reati riconosciuti.

ULTIMA GENERAZIONE, CONDANNATI 3 ATTIVISTI A BOLOGNA: “DICIAMO E FACCIAMO COSE SCOMODE”

“Io credo che ci hanno condannato perché diciamo e facciamo cose scomode. – ha raccontato Silvia, fumettista 29enne fra i tre condannati – chiedo alle persone che mi ascoltano di non avere paura a fare cose scomode e ad essere in conflitto. Se pensate che tutto questo sia ingiusto, entrate con noi in questo conflitto che è sano e motore di cambiamento”.

Come si legge su BolognaToday, l’avvocato ha fatto sapere che: “All’ultima udienza del 7 dicembre, il giudice ha accettato la proposta di rito abbreviato richiesta dalla difesa insieme a materiale probatorio. Sono state sentite le dichiarazioni spontanee di Ettore, Mida e Silvia. Le misure cautelari sono state poi revocate il 24 dicembre”. L’avvocato Elia De Caro, uno dei due che ha assistito il gruppo, ha spiegato che nel chiedere le “attenuanti generiche ha sottolineato che l’azione è stata posta per un motivo nobile”.

