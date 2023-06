Ultima Generazione, condannati attivisti/ “Incollati a statua Laocoonte in Vaticano”

Condannati a 9 mesi con pena sospesa i due attivisti di Ultima Generazione che si “incollarono” alla statua del Laocoonte nei musei Vaticani. L’azione dimostrativa aveva avuto luogo nell’agosto scorso e aveva visto protagonisti Ester Goffi, 26 anni, e Guido Viero, 61 anni: i due attivisti avevano incollato le loro mani al basamento del Laocoonte. Per questo motivo, a loro è stato anche contestato il reato di danneggiamento aggravato.

La condanna a 9 mesi con pena sospesa è stata pronunciata dal tribunale vaticano, che ha contestato ai due il danneggiamento aggravato del gruppo scultoreo, per il quale dovranno pagare una multa da 1.500 euro. Coinvolta anche una terza attivista, Laura Zorzini, responsabile di aver filmato l’atto dimostrativo e di averne postato le riprese sui social. Per lei non è stata disposta la reclusione, bensì un’ammenda – stabilita anche per gli altri due attivisti – di 120 euro. Per lei l’accusa di trasgressione “a un ordine legalmente dato dall’autorità competente” poiché si era rifiutata di essere accompagnata al comando della Gendarmeria vaticana. “Come Laocoonte, scienziati e attivisti sono i testimoni che cercano di avvertire chi li circonda sulle conseguenze che le azioni di oggi avranno sul futuro” aveva spiegato in una nota Ultima Generazione nell’agosto 2022 per descrivere lo scopo del gesto compiuto dai due attivisti.

Ultima Generazione, attivisti condannati a risarcimento di 28.148 euro a Governatorato Vaticano

Condannati due attivisti di Ultima Generazione per essersi “incollati” alla scultura del Laocoonte custodita ai musei Vaticani. Per loro anche l’accusa di danneggiamento aggravato dell’opera scultorea. “Avevamo preso informazioni sulla colla, ci hanno detto che si toglie facilmente con l’acetone – si era difeso in aula Guido Viero, uno dei due attivisti condannati – Non pensavamo assolutamente di recare un danno“. Il giorno della dimostrazione era anche stato esibito uno striscione recante la scritta “no gas e no carbone”.

Il promotore di giustizia prima della sentenza aveva richiesto una condanna a 2 anni e 5 mesi per Guido Viero, a 2 anni per Ester Goffi e a un mese per Laura Zorzini. Per i primi due aveva anche richiesto una multa di 3 mila euro. Il presidente del tribunale, Giuseppe Pignatone, ha parzialmente accolto le richieste dell’accusa. I due attivisti di Ultima Generazione però, sono anche stati condannati a pagare il risarcimento dei danni a favore del Governatorato Vaticano per un totale di 28.148 euro, ai quali si sommano 1.000 euro per le spese legali della parte civile.











