ULTIME NOTIZIE/ Coronavirus Cina: studio, “gatti infettati a Wuhan” (5 aprile 2020)

Ultime notizie: sono oltre 290mila i casi di coronavirus negli Usa, con le vittime che hanno superato quota 8mila, mentre i nuovi casi registrati oggi sono 12.653. Nonostante questi numeri allarmanti, però, Donald Trump dice no ad un lockdown su base nazionale lasciando ai singoli governatori la responsabilità di instaurare o meno misure restrittive. Una scelta, quella dell’inquilino della Casa Bianca, che contravviene alle richieste degli esperti medici che avevano chiesto una decisione dall’alto per uniformare le situazioni dei singoli Stati. The Donald da questo punto di vista, però, non sembra sentire ragioni: “In Italia e Spagna è diverso, loro hanno un problema più grande”. Eppure i numeri, ogni giorno che passa, sembrano raccontare purtroppo tutta un’altra storia…

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS SPAGNA: DECESSI IN LEGGERO MIGLIORAMENTO

Il ministero della Sanità di Madrid segnala un leggero miglioramento nel numero giornaliero dei morti di coronavirus in Spagna. Nelle ultime 24 ore sono state 809 le vittime nell’intero Paese. Solo nella giornata di ieri i decessi erano 932. Predisposta l’estensione del lockdown secondo le intenzioni del governo Sanchez, con la proroga delle misure restrittive fino al 26 aprile. La decisione di estendere lo stato d’emergenza è stata ufficializzata dopo la riunione del comitato tecnico scientifico che ha esaminato gli andamenti della diffusione del coronavirus. Una decisione purtroppo scontata alla luce dei numeri di queste settimane, che raccontano di un Paese martoriato dalla malattia.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS CINA: GATTI INFETTATI A WUHAN

Il governo cinese si è fermato per commemorare le oltre 3300 vittime causate dall’epidemia. L’intero Stato si è riunito in silenzio alle ore 10, ora locale, per 3 minuti. Il presidente Xi Jinping ed i vertici del partito comunista hanno presenziato alla cerimonia, rimanendo in raccoglimento di fronte alla bandiera cinese a mezz’asta alla Zhongnanhai, compound di Pechino della leadership. Intanto, come riferito dal Global Times, dei gatti sono stati infettati dal coronavirus a Wuhan: è quanto si legge in un rapporto dei ricercatori dell’Università agraria di Huazhong e dell’Istituto di virologia di Wuhan. Dallo studio è emerso che 15 dei campioni sierologici prelevati da 102 gatti della città epicentro della pandemia sono risultati positivi al Covid-19. I felini potrebbero essere stati infettati da stretti contatti con i loro proprietari.



