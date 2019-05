ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: Di Maio vs Salvini su abuso d’ufficio (24 maggio)

Ultime notizie: a pochi giorni dalle elezioni europee, restano ai ferri corti le anime del governo gialloverde. Matteo Salvini propone l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e suscita l’irritazione di Luigi Di Maio che con un post su Facebook al vetriolo ha invitato testualmente l’alleato di governo a dire meno “stronzate” e a concentrarsi su temi di sostanza. La tensione tra Lega e M5s non ha mai raggiunto vette così elevate come in questi giorni, al punto che sembra complicato immaginare come questa animosità possa rientrare come nulla fosse dopo il 26 maggio. Solo il tempo dirà se questo governo ha futuro, ma ora non si direbbe…

Il 23 maggio ricorre il ventisettesimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la loro scorta. Una commemorazione, quella svoltasi a Palermo, che ha visto la presenza tra gli altri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale ha ricordato come la battaglia alla mafia, nel nome di Falcone, Borsellino e di tutti i magistrati uccisi, deve essere una battaglia di libertà che lo Stato deve ricordare di portare avanti ogni giorno affinché non si ripetano le tragedie che hanno pesantemente segnato il passato.

Presso la la chiesa di Santa Maria Vergine del Carmine a Monterotondo Scalo si sono svolti i funerali di Lorenzo Sciacquatori, il padre violento ucciso dalla figlia diciannovenne Deborah. La ragazza non era presente alle esequie, né vi erano la madre e moglie di Sciacquatori, vittima delle violenze dell’uomo e tratta in salvo proprio dalla figlia esperta di boxe. La folla in chiesa ha riservato anche applausi e urla di approvazione verso il feretro, omaggiandone dunque un ricordo molto diverso da quello di uomo spesso violento e ubriaco come invece emerso dai racconti familiari.

Ultime notizie, Parmigiano Reggiano: tesoro da proteggere

Un simbolo assoluto dell’eccellenza culinaria italiana potrebbe passare in mani francesi. Stiamo parlando del Parmigiano Reggiano e l’allarme è stato lanciato da Coldiretti. Il colosso alimentare Lactalis, infatti, sarebbe fortemente interessato all’acquisizione del marchio e alla relativa produzione del prodotto, che ha già assunto il controllo di importanti marchi della produzione alimentare nostrana come Galbani, Parmalat e Invernizzi. Un simbolo dell’italianità sta per finire tra le mani – per qualcuno addirittura “grinfie” – dei cugini d’Oltralpe?

Ultime notizie, agility che passione: l’Italia vince l’oro

Trionfo azzurro in Olanda ai Mondiali di agility dog. Le prove riservate ai cani di razza che devono essere in grado di portare a compimento difficili percorsi hanno regalato la medaglia d’oro agli addestratori italiani. Non è la prima volta che l’Italia in queste competizioni sale sul gradino più alto del podio: bella soddisfazione per il commissario tecnico Massimo Perla che ha messo insieme una squadra azzurra composta da 20 cinofili ma anche da ausiliari rivelatasi imbattibile nella rassegna iridata.



