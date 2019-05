Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Europee continuano le polemiche (25 maggio 2019) 

Le ultime notizie ci portano a raccontare i fatti della politica di casa nostra. Terminata la campagna elettorale per le elezioni Europee ma le due anime del Governo gialloverde sembrano ormai ai ferri corti, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che non si risparmiano reciproche frecciata. E il Partito Democratico professa ottimismo, con Zingaretti sicuro di superare la soglia del 20%.Sarà un weekend molto importante per la politica italiana che cerca i suoi rappresentanti di fronte all’Europa. Cosa diranno gli italiani alle urne?

E Silvio Berlusconi preme per ricomporre in un nuovo esecutivo l’alleanza di centrodestra senza i Cinque Stelle. Il leader di Forza Italia si è detto fiducioso riguardo al voto per le elezioni europee, sostenendo come un avanzamento della Lega e dei partiti di centrodestra e una crisi del consenso per i pentastellati porterà inevitabilmente alla caduta del Governo gialloverde e alla ricomposizione dell’allenaza elettorale che era risultata, a livello di coalizione, comunque la più votata anche alle elezioni politiche del 2018.

E’ arrivato il momento di lasciare per Theresa May: la Premier britannica ha deciso, inevitabilmente, di abbandonare il suo ruolo di Primo Ministro, con le dimissioni che saranno formalizzate il prossimo 7 giugno. Visibilmente commossa e dopo aver affermato di aver servito con amore il paese, la May ha sottolineato che al di là di quello che sarà l’esito del voto europeo, la scelta di abbandonare è maturata a causa dell’impossibilità di traghettare la Gran Bretagna in maniera efficace nel processo della Brexit. Che andrà comunque a compimento entro il 31 ottobre anche senza l’accordo con l’Europa.

Ha aperto gli occhi e respira Sofia, la piccola neonata fatta nascere con il parto cesareo dopo il gravissimo incidente subito dalla madre, che al nono mese di gravidanza è stata investita ad Orbassano da un pirata della strada. La madre è una ragazza italiana di 19 anni di nome Elena, la piccola è stata fatta nascere a causa del trauma fetale subito ed è ancora ricoverata in terapia intensiva neonatale. Nonostante ci siano elementi positivi nel decorso, le condizioni restano gravi e la prognosi riservata.

Ultime notizie, con 4 euro a bambino è un pasto di qualità?

Fanno discutere le misure adottate da alcuni importanti Comuni italiani, come quelli di Torino e di Roma, che offrono pasti a 4 euro per le mense scolastiche. Le associazioni dei genitori hanno avanzato dubbi riguardo la qualità dei pasti serviti ai piccoli a costi così contenuti, anche se i responsabili comunali garantiscono per la qualità del cibo e sottolineano come la politica dei costi sia stata portata avanti proprio per venire incontro alle famiglie più bisognose. Saranno comunque effettuati dei controlli a campione sugli alimenti.

Ultime Notizie, Facebook, da ‘i like’ si passa a ‘i pay’

Una nuova frontiera per Facebook e il suo creatore Mark Zuckerberg: il popolare social network potrà essere utilizzato come strumento per i pagamenti online. Un vero e proprio salto di qualità nel campo visto che Facebook si doterebbe di quella che sarebbe a tutti gli effetti una vera e propria criptovaluta, chiamata Facecoin e che dopo una fase di sperimentazione su Facebook potrebbe essere estesa anche ad altri popolari social, utilizzati da milioni di persone, come Whatsapp e Instagram.

Ultime notizie Serie A, ultimi verdetti tra oggi e domani

Non esiste più il calcio di una volta, infatti anche all’ultima giornata di Serie A continua ad offrirci il classico spettacolo “spezzatino”. Si è ovviamente deciso di spalmare le gare meno significative nell’arco della giornata, andando a concentrare i match ancora importanti ai fini della classifica a domani sera. Alle ore 18.00 sarà il momento di vedere una sfida tra le già retrocesse Frosinone e Chievo Verona. Alle 20.30 invece il Napoli, certo del secondo posto, sarà ospite del Bologna, già salvo matematicamente. Domani alle ore 15.00 sarà il momento di un Torino-Lazio utile solo per le statistiche, così come lo sarà altrettanto la sfida delle 18.00 Sampdoria-Juventus. Alle 20.30 attenzione alla corsa per l’Europa e quella per evitare la retrocessione. Alla prima sono ancora iscritte Atalanta, Inter, Milan e Roma. La Dea ospita un Sassuolo senza obiettivi, il Milan fa altrettanto con la Spal con l’ostacolo della sfida in trasferta. La Roma ospita per l’ultima di Daniele De Rossi il Parma, ma non dipende solo da lei. Fa da collante con la sfida per la parte bassa della classifica Inter Empoli. I nerazzurri devono vincere per non veder clamorosamente sfuggire la Champions League, i toscani invece per mantenere quella che oggi sarebbe salvezza. Decisiva sarà poi Fiorentina Genoa con le due, con la viola che ha bisogno di un punto per stare tranquilla e il grifone che invece deve vedere anche cosa farà la squadra di Aurelio Andreazzoli. Attenzione poi a Cagliari Udinese perché c’è una sola remota combinazione che mette i sardi in difficoltà.



