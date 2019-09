Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Filippo Tortu 7° nei 100 metri (29 settembre)

Ultime notizie: Filippo Tortu finisce settimo nella finale dei 100 metri piani ai Mondiali di Doha in Qatar. L’urlo di gioia è quello del grande favorito della vigilia, quel Christian Coleman che scatta dai blocchi di partenza come un razzo e vince davanti all’altro statunitense Justin Gatlin. Il tempo vincente è importante: 9″76, a conferma di una finale che si preannunciava di livello e che dà ancora di più la dimensione di quanto fatto dal giovane Tortu, primo italiano a meritarsi l’ultimo atto tra gli uomini-jet 32 anni dopo Pavoni. L’azzurro chiude con un buon 10″07 che rappresenta il suo primato stagionale: una serie in crescendo che la dice lunga sulle qualità, non solo fisiche, di questo campioncino in erba.

Ferrara sotto choc per lo schianto verificatosi la notte scorsa a Vigarano Mainarda, comune a pochi km dal capoluogo, con tre giovani tra i 21 e i 28 anni morti dopo l’impatto dell’auto con cui tornavano da una discoteca contro un albero. Un quarto ragazzo, che era alla guida del mezzo, è rimasto coinvolto nell’incidente stradale: ferito, è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Proprio lui è indagato per omicidio stradale plurimo poiché dalle analisi è emerso un tasso alcolemico di 1,30, sensibilmente superiore ai limiti previsti dalla legge. Il 23enne alla guida ha perso il controllo dell’auto all’altezza di un rettilineo finendo per schiantarsi contro uno dei platani collocati fuori strada. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

Sono destinate a creare scompiglio nel centrodestra le parole di Silvio Berlusconi, intervenuto al Teatro Manzoni di Milano in un convegno sul tema delle pensioni organizzato dai “seniores” di Forza Italia. Il Cavaliere, come riportato da “La Repubblica”, ha dichiarato:”Siamo stati noi a far entrare nel governo Lega e fascisti. Li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi”. “Il centrodestra – ha continuato – lo abbiamo inventato noi. Siamo nel centro-destra di cui siamo il cervello, siamo il cuore e la spina dorsale. Senza di noi il centro destra non sarebbe esistito né esisterebbe. Siamo obbligati a stare nel centro-destra, se loro non avessero noi sarebbero una destra estremista. Incapaci di vincere e di governare”. Matteo Salvini e Giorgia Meloni decideranno di replicare in prima persona?

La giornata sportiva oltre ai Mondiali di atletica si è dipanata principalmente tra calcio e Formula 1. Vincono Juventus e Inter, non senza qualche sofferenza: i bianconeri battono 2 a 0 la Spal grazie ai gol di Pjanic e Cristiano Ronaldo; i nerazzurri si confermano primi a punteggio pieno nella gara contro la Sampdoria a Marassi: Sensi e Sanchez aprono le danze, quest’ultimo si fa espellere e i blucerchiati provano a riaprirla con Jankto ma il sigillo di Gagliardini chiude i conti. Per quanto riguarda i motori Charles Leclerc si conferma abbonato alla pole position anche nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2019: il talento Ferrari precede Hamilton. Terzo Sebastian Vettel davanti alla Red Bull di Max Verstappen, quinta l’altra Mercedes di Bottas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA