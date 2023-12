Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi. Ivrea, tabaccaio sparò da dietro (11 giugno 2019) 

Giungono aggiornamenti in merito all’episodio avvenuto a Ivrea la scorsa settimana, dove un tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro. Secondo l’autopsia, il giovane criminale non sarebbe stato colpito dopo una colluttazione, ma bensì di spalle e dall’alto. Marcellino Franco Iachi Bonvin, così si chiama l’esercente, avrebbe infatti colpito il ragazzo dall’alto e mentre questi era di spalle: in poche parole, il signor Franco non sarebbe mai sceso dal balcone di casa sua, assistendo alla tentata rapina dalla propria abitazione. Una versione, quella degli inquirenti e riportata dall’edizione di Repubblica, che non combacia con quella fornita dallo stesso tabaccaio, che invece aveva raccontato di essere uscito di casa, e di essersi spaventato trovandosi di fronte il ladro con un piede di porco. Il moldavo di 25 anni sarebbe stato raggiunto con un solo colpo che gli ha centrato il cuore, uccidendolo pressoché all’istante. Secondo il medico legale una ferita di tale tipo permette qualche passo prima di cadere al suolo e di conseguenza non è da escludere che il giovane sia stato ucciso in un posto diverso rispetto al ritrovamento del suo cadavere. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUON NATALE 2023/ Le frasi da inviare: "Le cose più belle non si trovano sotto l'albero"

Ultime notizie, Salvini: “governo va avanti”

E’ durato circa due ore il vertice di governo tra Conte, Salvini e Di Maio, con questi ultimi che all’uscita dall’incontro si sono fatti immortalare nell’atto di scambiarsi un cinque a conferma del buon esito del dialogo. E’ stato lo stesso leader della Lega a confermare:”Tutto bene. Il governo va avanti? Mai avuto dubbi. Obiettivo comune è evitare l’infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse”. Luigi Di Maio dal canto suo ha ribadito:”Al vertice un clima positivo di chi vuole lavorare al massimo per l’Italia. Il primo obiettivo e la priorità in questo momento è abbassare le tasse e lavoreremo per questo”. Palazzo Chigi in una nota ha informato che “nel vertice si è concordato di portare domani (oggi, ndr) in Cdm il decreto sicurezza bis, nella versione da ultimo concordata proprio a ridosso della consultazione elettorale europea. Si è altresì concordato di accelerare sulla proposta legislativa sul salario minimo attualmente in discussione presso la competente commissione al Senato”. (agg. di Dario D’Angelo)

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, scandalo per finanziamenti illeciti in Giappone: 4 ministri si dimettono

IL SUMMIT NEL GOVERNO

C’era grande attesa per il summit tra Conte, Salvini e Di Maio. Il Presidente del Consiglio ammonisce – Attenzione a sfidare la Commissione Europea sulla procedura di infrazione per eccessivo debito, se viene aperta sarà un grosso problema per anni. I due vicepresidenti insistono con i rispettivi cavalli di battaglia: Matteo Salvini chiede meno tasse e più sicurezza, Luigi Di Maio difende il salario minimo. Vedremo se il Premier Giuseppe Conte riuscirà a metterli d’accordo, rinnovando l’impegno preso insieme davanti agli italiani. L’esito dei ballottaggi amministrativi disegna una nuova mappa dei comuni italiani, nei capoluoghi in bilico si registrano 11 successi per il centrodestra e 13 per il centrosinistra, con appena una vittoria per il Movimento 5 stelle. Tra le fila del centrodestra è notevole il contributo di Forza Italia, con cinque capoluoghi conquistati.

“Testamento colombiano di Berlusconi è falso”/ Condannato Marco Di Nunzio

Esplosione in un palazzo a Rocca di Papa (Roma) con un bilancio di 16 feriti di cui due gravi. La deflagrazione è avvenuta proprio di fronte al Municipio, sembra per una fuga di gas causata da lavori sulla strada. Tra i feriti alcuni bambini della scuola materna situata a fianco al Palazzo Comunale. Le lesioni più gravi sono quelle del sindaco e di uno dei bimbi. Immediati i soccorsi con diverse squadre di pompieri che hanno svolto accertamenti dopo aver messo in sicurezza l’intera area interessata.

Ultime notizie, la primavera stenta ancora a decollare

Mentre nelle regioni settentrionali sono tornate a farsi vedere le piogge, dovrebbe durare ancora alcuni giorni l’ondata di caldo che sta imperversando al sud e che favorisce purtroppo la massiccia diffusione di insetti (cavallette, api e cimici) con pesanti ripercussioni sulle coltivazioni. È proprio vero che non esistono più le mezze stagioni e ce lo sta confermando questa Primavera che non regala proprio niente di buono. Vedremo se dunque all’improvviso si passerà dalla pioggia e dal maltempo al caldo, con miglioramenti in alcune regioni dell’Italia.

L‘Italia di Roberto Mancini scenderà ancora in campo stasera per sfidare la Bosnia a margine della qualificazione ai prossimi Europei. Sarà una sfida non facile perchè ci metterà di fronte alla nazionale di Miralem Pjanic ed Edin Dzeko. Gli azzurri stanno facendo veramente molto bene da quando è arrivato Roberto Mancini, in questo percorso hanno collezionato 9 punti in 3 partite, segnando 11 reti senza subirne. Dall’altra parte la Bosnia invece ne ha fatti 4 con 1 pareggio, 1 ko e 1 successo. Attenzione che i nostri avversari hanno segnato appena 4 gol subendone cinque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA