Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Sea Watch in porto, blocco forzato (28 giugno)

La Sea Watch forza il blocco navale e attracca nel porto di Lampedusa nonostante la presenza delle motovedette della Guardia di Finanza, strette pericolosamente tra la banchina e la nave. La capitana Rakete è attualmente in stato di fermo mentre nel momento in cui scriviamo, le 3:20, i migranti non sono ancora sbarcati dalla nave della ONG tedesca. A bordo della nave, visibilmente soddisfatti, i membri della delegazione di parlamentari della sinistra hanno ribadito che scenderanno dalla nave solo insieme ai naufraghi soccorsi in mare dalla Sea Watch. Al momento la nave non è posta sotto sequestro. L’ipotesi di reato invece per Carola Rakete è di resistenza contro nave da guerra (violazione di un codice di diritto del mare) la pena prevista è dai 3 ai 10 anni di reclusione.

Ultime notizie, demoliti i piloni del ponte Morandi

Le ultime notizie ci portano all‘implosione dei resti del Ponte Morandi, tragicamente crollato circa 10 mesi fa con un grande costo di vittime a Genova. I resti del Ponte sono stati fatti crollare e una grande nuvola si è levata, visibile in tutto il capoluogo ligure, con l’operazione perfettamente riuscita senza danneggiare nessuno degli edifici circostanti. Ora parte la ricostruzione che dovrà portare ad una nuova opera in grado di alleviare le difficoltà di circolazione a Genova dopo il crollo.

Carola Rackete, la Capitana della nave Sea Watch che staziona a un miglio dal porto di Lampedusa dopo aver forzato il blocco navale, è stata formalmente indagata per non aver risposto all’ordine di una nave militare che aveva intimato di non avvicinarsi al porto. La polemica sul possibile sbarco dei 40 migranti rimasti a bordo (2 sono stati portati in infermeria a causa di un malore) continua a tenere banco con duri scambi di battute tra il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e l’Olanda, Stato di cui la Sea Watch batte bandiera.

Scoppia nelle Università italiane lo scandalo dei concorsi truccati, ci sono 40 indagati complessivamente in 14 atenei diversi: il nucleo è stato individuato a Catania dove è stato indagato il rettore assieme ad altri 9 docenti. Sarebbero 27 i concorsi truccati dall’associazione a delinquere ipotizzata dall’indagine ‘Università Bandita’ della magistratura, che avrebbero portato almeno a 17 assunzioni illecite come professore ordinario, 6 assunzioni come ricercatore e 4 assunzioni irregolari come professore associato.

Nei presso del Naviglio di Cassinetta di Lugagnano è terminata in tragedia una gita in cui, assieme a due accompagnatori, dei ragazzi disabili stavano procedendo in una escursione con le biciclette. Due ragazzi 31enni affetti da disabilità sono infatti caduti nel Naviglio e, nonostante i soccorsi, uno di loro non ce l’ha fatta ed è morto, probabilmente senza riuscire a liberarsi dalla cintura di sicurezza con la quale era agganciato alla bici. L’altro ragazzo finito in acqua è stato soccorso dai sommozzatori e, portato in elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano, è attualmente in pericolo di vita.

Si è raggiunto il picco dell’ondata di caldo che nella seconda parte di questa settimana ha investito l’Italia. Una situazione che si è fatta particolarmente complessa al Nord e nella Pianura Padana, dove in molte città si sono superati i 40 gradi centigradi, abbinati ad un alto tasso di umidità. E iniziano a moltiplicarsi gli incendi, come quello molto violento scoppiato sulla montagna che sovrasta la spiaggia di Mondello, a Palermo.

Ultime notizie, Mondiali di calcio femminile: tocca all’Italia col sogno semifinale

L‘Italia torna in campo per i Mondiali di calcio femminile, in un attesissimo quarto di finale contro l’Olanda. Sarà una gara molto complessa per le nostre azzurrine, che sono pronte a scendere in campo per ottenere il pass verso la semifinale. Un’eventualità che le promuoverebbe tra le prime quattro squadre del mondo, ma che passa tramite la sfida contro un avversario ostico. In quattro partite però la nostra nazionale ha preso appena due gol ed entrambi su calcio di rigore. Dall’altra parte c’è una delle squadre più temibili della competizione che ha eliminato con merito un’altra corazzata, il Giappone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA