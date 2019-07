ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: No Tav, scontri a cantiere Val Susa (28 luglio)

Ultime notizie: non ha risposto alle domande del magistrato Elder Lee, il cittadino americano reo confesso dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma nel tentativo di restituire un borsello rubato al suo legittimo proprietario. Agli inquirenti il presunto assassino avrebbe detto: “Non avevo capito che fosse un carabiniere”. Il giovane si trova nel carcere di Regina Coeli assieme al connazionale che si trovava insieme a lui durante la colluttazione con i carabinieri. Dubbi e incongruenze nella ricostruzione dei fatti emergono se rapportati con la ricostruzione del collega di Cerciello: domani i funerali del militare.

Tensione al corteo No Tav in Val di Susa: un gruppo di manifestanti ha abbattuto un cancello del cantiere facendo irruzione. La polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni: decine di denunciati. A Bruxelles nel frattempo è pervenuta la lettera del Governo italiano che di fatto sancisce il via libera al progetto, lettera che non riporta però la firma del Ministro Toninelli. Un atto da leggere in chiave politica con la volontà dell’esponente pentastellato di dissociarsi dalla decisione assunta dal premier Conte e che incontra un’aspra opposizione in una parte del Movimento 5 Stelle.

In Corea del Sud il Settebello azzurro batte la Spagna con il punteggio di 10-5 ed è Campione del Mondo di pallanuoto. Si tratta del quarto titolo iridato per il Settebello che dopo un primo quarto equilibrato ha letteralmente dominato nel resto della finalissima nella piscina di Gwangju. Ancora medaglie per l’Italia con uno splendido argento per Simona Quadarella negli 800 stile libero, seconda soltanto al fenomeno Ledecky. Disastro Ferrari in Germania: doppio guasto con Sebastian Vettel costretto a partire dall’ultima posizione e Leclerc dalla decima.

Ultime notizie, la Terra spremuta come un limone

Anche quest’anno la Terra ha esaurito le risorse per l’intero 2019: l’overshoot day dovrebbe cadere il 31 dicembre ma arriva sempre prima, stavolta il 29 luglio. A causa dell’eccessivo sfruttamento da parte dell’uomo il pianeta non ha più il tempo di rigenerarsi: una problematica che rischia di aggravarsi anno dopo anno e che deve essere fronteggiata al più presto per non rappresentare un nuovo potenziale rischio di catastrofe ambientale.

Ultime partenze di luglio: 18 milioni di italiani in vacanza e bollino rosso sulle autostrade che fanno registrare un picco stagionale per quanto riguarda il traffico. A Milano chiuso l’aeroporto di Linate: nessun disagio nel primo giorno di spostamento dei voli a Malpensa. Dopo i nubifragi che si sono scatenati nelle regioni settentrionali l’ondata di maltempo si sposta verso il Centro Italia, previsto un calo delle temperature nella giornata di domenica.



