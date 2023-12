Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: morto Mohamed Morsi, ex presidente Egitto

L’ex presidente dell’Egitto, Mohamed Morsi, è morto. La notizia è stata dalla tv di Stato egiziana e rilanciata dai media internazionali tra cui Al Jazeera. Secondo quanto appreso, Morsi è deceduto durante un’udienza del processo a suo carico. Diventato Presidente a seguito delle elezioni presidenziali del 2012, Morsi è stato il primo e unico ad assumere tale carica con elezioni democratiche. Il presidente ha guidato l’Egitto soltanto un anno: il 13 luglio è stato infatti deposto da un colpo di Stato militare perpetrato dal ministro della Difesa, il gen. ʿAbd al-Fattāḥ al-Sīsī. Posto agli arresti domiciliari con l’imputazione di istigazione alla violenza e spionaggio, Morsi era accusato di aver cospirato in combutta con gruppi militanti stranieri, inclusi Hezbollah e Hamas, durante la Rivoluzione egiziana nel 2011, e di aver provocato una gravissima situazione d’instabilità nel Paese. Il 16 maggio 2015 venne condannato a morte dal tribunale penale del Cairo con l’accusa di aver organizzato l’evasione dal carcere dei vertici della Fratellanza Musulmana nel 2011. La condanna è stata annullata e il processo è stato dichiarato da rifare. (agg. di Dario D’Angelo)

Andrea Camilleri colpito da arresto cardiaco

Paura per Andrea Camilleri: il celebre scrittore siciliano è stato ricoverato per un infarto all’ospedale Santo Spirito di Roma. Padre del commissario Montalbano, l’autore della celebre saga di gialli ha avuto un arresto cardiaco questa mattina, lunedì 17 giugno 2019: secondo le prime informazioni a disposizione riportate dai colleghi del Corriere della Sera, Camilleri è stato rianimato appena arrivato in ospedale. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di saluti del 93enne. Ricordiamo che il prossimo 15 luglio 2019 era in programma il suo debutto nei panni di Caino alle Terme di Caracalla, nell’ambito della programmazione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Ultime notizie Pd, renziani contro tutti

Le ultime notizie ci parlano lo scontro all’interno della Magistratura che ha assunto anche importanti connotati politici. Giovanni Grasso si è dimesso da presidente dell’associazione nazionale magistrati e nel Partito Democratico infuria lo scontro dopo le dimissioni per il presunto coinvolgimento nello scandalo dell’ex Ministro Lotti, con i renziani che tornano ad alzare la tensione nel partito.

Ultime notizie, enorme black out: 50 milioni senza energia

50 milioni di persone senza energia elettrica in Argentina ed Uruguay per un black out che ha coinvolto però anche diversi paesi del Sudamerica. Si tratta di un disservizio senza precedenti che ha causato pesanti ripercussioni per la popolazione locale, soprattutto per quanto concerne i trasporti con i due paesi praticamente paralizzati. C’è ancora incertezza su quando l’energia tornerà ad essere erogata regolarmente, bisognerà ancora aspettare e per la giornata di domani non ci sono garanzie.

Ultime notizie, Papa dai terremotati: non perdete la speranza

Nella giornata di domenica Papa Francesco ha fatto visita ai terremotati delle Marche, celebrando messa a Camerino e rivolgendo parole di speranza per le popolazioni locali, che a quasi tre anni di distanza dallo sciame sismico che nel 2016 ha sconvolto le loro terre attendono ancora la ricostruzione e aiuti concreti. Papa Francesco ha ricordato come gli uomini siano abituati spesso a dimenticare, ma Dio no e di non sentirsi dunque mai abbandonati dalla Chiesa, che cercherà di moltiplicare gli sforzi per portare conforto fra i terremotati.

Ultime notizie, “Fate troppo rumore”: scenda, spara e uccide

Tragedia a Palma Campana, in provincia di Napoli: un uomo di 83 anni, con 5 armi da fuoco in casa tutte regolarmente denunciate, è sceso in strada ed ha sparato uccidendo Giuseppe Di Francesco, titolare di un conosciuto bar nella zona, e ferendo altre due persone, ovvero la figlia e il genero della vittima. Secondo le prime testimonianze nella famiglia c’erano già state liti piuttosto pesanti e l’uomo aveva già rivolto minacce, poi messe in pratica con l’arsenale che teneva in casa.

Ultime notizie, domenica al mare: cani in spiaggia libera

Il caldo africano ha lasciato spazio a una domenica molto calda ma più mite e senza cappa afosa in quasi tutta Italia. In molti ne hanno approfittato per regalarsi una giornata di mare in compagnia dei loro amici a quattro zampe. In questa estate 2019 hanno fatto registrare un’impennata, infatti, le spiagge che permettono l’ingresso di cani e gatti, anche se va ricordato anche come gli amanti degli animali per legge possono tranquillamente portare i loro fidi amici nelle spiagge libere.

Ultime notizie Juve-Sarri, celebrate le nozze impossibili

A un mese esatto dall’addio di Max Allegri, la Juventus ha ufficializzato il suo nuovo allenatore. Indiscrezioni confermate, sarà Maurizio Sarri a guidare i bianconeri: il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 2022 a 6 milioni d’euro l’anno d’ingaggio, lasciando il Chelsea dopo un solo anno in Inghilterra e la vittoria dell’Europa League. Reazioni contrastanti tra i tifosi juventini, malumore condiviso tra i supporters del Napoli che vedono come un tradimento il passaggio del loro ex condottiero alla Juventus dopo tre anni al San Paolo dal 2015 al 2018.











