Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Sea Watch 3, è scontro diplomatico? (30 giugno)

Ultime notizie: alla fine la Sea Watch 3, con ancora 40 migranti a bordo, ha attraccato a Lampedusa provocando l’arresto immediato dell’equipaggio e della capitana Carola Rackete, per la quale però iniziano a mobilitarsi le voci in difesa della sua missione umanitaria. Sono entrate in polemica Francia e Germania, disposte ad accogliere parte dei migranti sbarcati e che invitano a non ‘criminalizzare la solidarietà’. Ma il ministro dell’Interno Salvini ha risposto affermando di non ritenere di dover prendere lezioni di nessun tipo dagli altri paesi UE.

Ospite al G20 di Osaka in Giappone, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte continua considerare possibile una soluzione positiva nel negoziato con l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Ma altri Paesi membri non condividono questo ottimismo, come ad esempio l’Olanda, che sottolinea come una sanzione per Roma sia necessaria visto lo scarso impegno mostrato dal Governo di Roma nel tenere il debito sotto controllo.

Tragedia a Milano dove due motociclisti, entrambi 26enni, Federico Vasile e Nicolò Moraschini, sono stati travolti sulla Tangenziale Nord da un uomo di 45 anni alla guida di un SUV. Per i due ragazzi, entrambi appassionati di Harley Davidson e amici grazie a questa passione, non c’è stato nulla da fare: i rilievi della polizia di Arcore hanno stabilito come il conducente del SUV fosse ubriaco, con livelli di alcol nel sangue superiori di 5 volte al consentito.

Primo weekend di partenze per le vacanze estive in tutta Italia, col Paese però ancora stretto nella morsa del caldo e l’afa che resterà crescente anche nella giornata di domenica soprattutto al Nord, dove si faranno registrare ancora massime fra i 37 e i 40 gradi nelle principali città, mentre a partire dai 34 gradi previsti a Roma ci sarà una lieve diminuzione del caldo al centro-sud. Previsto un vero miglioramento solo a partire da martedì, quando il Nord sarà interessato da una perturbazione che scatenerà violenti temporali.

Ultime notizie, la caccia alle balene: riprende il massacro

Nonostante le mobilitazioni della comunità internazionale sul tema, il Giappone ha annunciato di voler riprendere la caccia alle balene a fini commerciali. Dal primo luglio salperanno di nuovo le baleniere che ufficialmente erano state bloccate dai nipponici nell’ormai lontano 1982, sebbene la caccia fosse ripresa già nel 1987 anche se in maniera molto ridotta, per la cattura di balene – secondo il Giappone – destinata a scopi scientifici. Tokyo ha annunciato di riprendere la caccia nelle acque di propria competenza e non nell’antartico.

E’ terminata l’avventura delle ragazze del Italia femminile ai Mondiali in Francia. Bonansea e compagne reggono un tempo nel quarto di finale contro l’Olanda a Valenciennes, ma nella ripresa le Orange prendono il sopravvento e colpiscono con Miedema e Van der Gragt, concretizzando una superiorità soprattutto fisica. L’Italia ha messo però in mostra un orgoglio che ha fatto appassionare tutti gli italiani in questa cavalcata. L’Olanda troverà invece in semifinale la Svezia che ha piegato a sorpresa la Germania.



