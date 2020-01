ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora: 20enne muore in un incidente a Celano (3 gennaio)

Quella accaduta a Celano è di fatto una vera e propria tragedia. In un incidente stradale ha perso la vita Sara Sforza, una 20enne originaria di Aielli in provincia de L’Aquila. Il tutto è accaduto lungo la strada Tiburtina Valeria precisamente tra Aielli e Celano. Nell’impatto sono rimaste ferite anche altre due persone che sono state portate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Sulla vicenda in questione sta indagando la Polstrada con il tutto che è stato causato da un uomo risultato poi positivo ai controlli dell’alcoltest. Purtroppo la giovane è rimasta incastrata tra le lamiere dell’automobile dove viaggiava insieme al suo fidanzato. L’automobile è stata travolta da un’Alfa 159 guidata da un magrebino.

Ultime notizie, a Pavia giudice toglie i soldi a una donna per…

A Pavia un giudice ha preso la decisione di togliere i soldi a una donna di 49 anni. Questa aveva acquistato vestiti, borse di marca e scarpe per oltre 30mila euro in un lasso di tempo decisamente breve. La donna p stata considerata malata di shopping compulsivo. Diversi tentativi di convincerla a spendere meno, senza riuscirci. La donna sarà gestita ora da un amministratore di sostegno con la decisione dunque di toglierli di fatto i soldi. La motivazione è arrivata in base alla relazione inviata direttamente dalla psicologa e dallo psichiatra che avevano seguito il caso della donna ormai da diverso tempo. La richiesta di aiuto era arrivata direttamente dai familiari, che avevano paura per lei di un tracollo finanziario.

Ultime notizie, incidente di un 13enne che aveva rubato la macchina alla madre

Tra le pagine di cronaca entra Budoni, una località costiera che si trova nella Gallura. Un ragazzino di tredici anni ha infatti rubato la macchina alla madre, una Lancia Y, con la quale si è andato a schiantare contro un muro. E’ subito stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, riportando diverse fratture. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, ma è stato specificato come non c’è grande preoccupazione. Le sue condizioni infatti non sono gravi. Alla stazione di Budoni sono arrivati i Carabinieri, con i Vigili del fuoco di Siniscola che hanno rimosso immediatamente l’autovettura. I militari hanno poi parlato con i genitori del ragazzo per ricostruire quanto accaduto e capire come questo possa essere accaduto.

Dejan Kulusevski è ufficialmente un calciatore della Juventus. Il centrocampista dell’Atalanta in prestito al Parma ha firmato con i bianconeri e parlato per la prima volta da Torino: “Sono davvero molto contento di essere qui. Il 2020 non poteva iniziare in maniera migliore. Si tratta di un giorno davvero importante per me. Gioco per vincere, conta solo la vittoria non i gol e gli assist. Ho studiato il gioco di Sarri a due tocchi che ti aiuta a migliorare”. Continua poi a tessere le lodi della sua nuova squadra: “La Juventus è una delle squadre più forti del mondo, non ci ho pensato due volte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA