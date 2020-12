ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Abruzzo arancione: Boccia “impugniamo ordinanza”

Dopo lo scontro e la lettera di diffida di lunedì scorso, oggi il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha annunciato ad Agorà l’atto con cui l’ordinanza dell’Abruzzo sul rientro in zona arancione verrà impugnata: «Stamattina presentiamo l’impugnativa», spiega l’esponente Pd, «serve a tutelare gli abruzzesi». Dopo la difesa di Marsilio in merito alla legittimità di poter normare un’ordinanza del genere, Boccia replica «Quella scelta unilaterale del governatore Marsilio ha messo in difficoltà l’intero sistema a partire dai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti scolastici. Qualcuno deve preoccuparsi ed occuparsi del rispetto delle regole». Nell’intervista di ieri al Tg4 però il Governatore Marsilio contestava l’azione del Governo: «non è vero che l’Abruzzo il 9 dicembre sarebbe diventato arancione per volontà del Governo. Lo hanno detto solo dopo la mia ordinanza». Lo stesso Marsilio ha poi aggiunto «i tempi burocratici del governo non sono compatibili con l’urgenza di ridare ossigeno al nostro tessuto economico». (agg. di Niccolò Magnani)

Ancora in altalena i numeri relativi al Coronavirus Italia nel bollettino di oggi. Il numero dei tamponi effettuati è aumentato in maniera notevole rispetto a ieri, con 149.232, a cui sono corrisposti 14.842 casi, con un leggero aumento ma con un rapporto tra nuovi casi e tamponi che è sceso nuovamente al disotto del 10%. Numeri positivi anche per quanto riguarda le persone ricoverate in terapia intensiva, 37 in meno rispetto a ieri, con un totale di 3.345, mentre i ricoverati nei reparti normali sono 30,081. Aumenta invece il numero dei morti, oggi 634, con il totale dall’inizio pandemia che sale a 61,240. Con le 25.497 persone guarite oggi, il saldo totale dei malati scende di 11.294 rispetto al giorno precedente. Analizzando i dati relativi alle varie regioni, il Veneto, con 3.145 è la regione con il maggior numero di contagi, seguito dalla Lombardia con 1.656 e dall’Emilia Romagna con 1.624.

Il Cdm in programma per oggi pomeriggio per discutere sul Recovery Fund è slittato a domani per le divisioni che ancora esistono all’interno della compagine che sostiene il governo. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato della situazione attuale, dicendo di non condividere il piano elaborato dal Premier e ipotizzando una possibile rottura. L’intesa non è stata trovata sulla “governance” che dovrà gestire i soldi in arrivo dall’Europa, circa 200 milioni di euro, con Renzi che ha posto il veto su una task force di esperti che dovrebbe operare in modo autonomo sulle indicazioni del governo.

Dopo le molte discussioni che si sono avute in questi giorni, specialmente nel gruppo del M5S, i gruppi di maggioranza hanno trovato l’intesa che garantisce i voti necessari per l’approvazione. Il voto in aula è previsto per mercoledì e la senatrice Lezzi ha annunciato che è stato trovato un punto di intesa. In aula i gruppi del centrodestra dovrebbero votare contro la proposta di riforma del governo, ma i voti dei gruppi parlamentari dovrebbero essere sufficienti per l’approvazione.

Come ha detto in una intervista, il procuratore di San Marco, Venezia si trova attualmente in una situazione drammatica a causa dell’acqua alta, mentre non è stato messo in funzione il Mose. La marea, che nel corso della mattinata aveva raggiunto una altezza di 122 centimetri, nel pomeriggio era salita anche a 145 centimetri, specialmente a causa della bora che ha avuto un grande rinforzo. Anche Chioggia è interessata dall’acqua alta, con una altezza di 138 centimetri.

Serata finale per la Champions League con impegnate sia la Lazio, in casa con il Bruges, che la Juventus, al Camp Nou di Barcelloma. I bianconeri di Pirlo sono già qualificati ma puntano al primo posto, che otterrebbero con una vittoria con 3 reti di scarto. Si preannuncia un’altra grande sfida tra i due giocatori più rappresentativi delle due formazioni, Cristiano Ronaldo e Messi. Vince la Juventus per 3 – 0 contro il Barcellona con la doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e Weston McKennie.

Prime vaccinazioni contro il coronavirus a Londra. La prima a sottoporsi alla vaccinazione è stata una signora di 90 anni di Coventry, Margaret Keenan, mentre il primo uomo è stato un 81enne che abita nella zona delle Midlands ed ha un nome famosissimo, William, Shakespeare. Entrambi hanno invitato la popolazione britannica a farsi vaccinare per combattere efficacemente la propagazione del virus.



