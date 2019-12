ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora: Alitalia, prestito ponte da 400 milioni (3 dicembre)

Ultime notizie: sembra essere un prestito ponte di 400 milioni di euro l’unica soluzione per salvare Alitalia. Ne è convinto Luigi Di Maio, il ministro degli esteri che si è detto concorde a questo decreto senza trascurare un’azione legale contro le responsabilità dei singoli amministratori. Secondo il ministro Patuanelli tale prestito è reso necessario per l’assenza della cordata tra FS Delta e la compagnia Ulitalia. Sul prestito è intervenuta Margrethe Vestager, commissaria alla Concorrenza, precisando che la compagnia aerea svolgerà regolarmente il suo lavoro utilizzando il danaro pubblico in amministrazione straordinaria. Con il decreto approvato si consentirebbe ai commissari straordinari di risolvere il problema liquidità che attualmente è di soli 315 milioni, un importo che attualmente è destinato a diminuire per la perdita di 1 milione di euro al giorno. La manovra del prestito terrebbe in vita la compagnia Alitalia in assenza di acquirenti, nonostante le numerose proroghe pendenti per agevolare le offerte. Secondo una recente indagine l’importo corrisposto dallo Stato alla compagnia aerea negli ultimi 40 anni è superiore a 10 miliardi di euro.

ULTIME NOTIZIE, DELITTO SACCHI: SEQUESTRATO IL CELLULARE DI ANASTASIYA

Anastasiya verrà interrogata in data 4 dicembre dal giudice per le indagini preliminari Costantino De Robbio. La donna è indagata per il presunto tentativo di acquisto della droga costata la vita al fidanzato Luca Sacchi. In data 3 dicembre verranno interrogati Giovanni Princi e Marcello De Propis. Secondo le indagini espletate dagli investigatori Princi e Anastasiya avrebbero avviato le trattative con i pusher per l’acquisto delle sostanze stupefacenti. Le indagini si stanno concentrando su di un eventuale finanziatore, anche se non si ha la certezza della sua esistenza. Anastasiya non avrebbe fornito a poche ore dall’evento delittuoso alcun aiuto per le indagini. Per il PM è chiaro l’intento di Princi e Anastasiya di celare il coinvolgimento e l’amicizia con il mondo criminale della droga.

ULTIME NOTIZIE, LONDRA DOPO L’ATTENTATO

Torna alla normalità la vita a Londra dopo l’attentato che ha sconvolto la routine della City venerdì scorso. I pedoni ed i mezzi di trasporto possono ora tornare ad attraversare il London Bridge nonostante gli investigatori non abbiano sospeso le ricerche. Non si sa ancora se l’episodio delittuoso sia stato un caso isolato o meno. Sono state identificate invece le due vittime uccise con un coltello in data 29 novembre: una è Saskia Jones, di anni 23, studentessa presso l’ateneo di Cambridge e l’altro è Jack Merritt, di anni 25, laureato a Cambridge. Il ponte continua ad essere controllato dalle forze speciali londinesi.



