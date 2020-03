Ultime notizie/ Oggi ultim’ora allarme Coronavirus: arrivato in America (2 marzo)

A Seattle il primo caso di decesso da Coronavirus in America. Trump, durante una conferenza stampa, ha scoraggiato i viaggi per l’Italia, Cina, Corea del Sud ed Iran. E’ salito l’allarme in Europa: cancellata una maratona a Parigi. Sospesa e rinviata a giugno la fiera immobiliare a Cannes. A Bonn, in Germania, un impiegato di un istituto scolastico è risultato positivo al test del coronavirus: quarantena per 185 bambini. In Gran Bretagna 12 nuovi casi di contagio da Covid 19. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali. Le persone contagiate nel Regno Unito erano entrate in contatto con persone già infette.

Ultime notizie, la decisione dell’American Airlines

L’American Airlines ha proclamato la sospensione di tutti i voli da e per l’Italia fino al 24 aprile. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha alzato il livello di allerta per i viaggi in tutto il territorio italiano colpito dall’epidemia. Il primo volo per Milano Malpensa è stato annullato dall’aeroporto Jfk di New York. Lo ha riferito un avvocato che era in partenza con quel volo.Tutte le procedure di imbarco erano state avviate correttamente. Ma dopo quasi un’ora sul sito ufficiale è comparsa la notizia della cancellazione della partenza. I passeggeri hanno passato la notte in un hotel segnalato dall’American Airlines.

Ultime notizie, più di 1000 persone contagiate

Il bilancio delle persone contagiate ha superato la quota 1000. La protezione civile ha annunciato che il numero dei decessi è arrivato a 29. Guarite in totale 50 persone. Secondo il vice ministro della sanità Pierpaolo Sileri il numero dei contagi è in aumento. Il governo ha approvato il decreto che prevede il blocco delle tasse e delle bollette nelle zone colpite dall’epidemia, un sostegno per i lavoratori autonomi ed una norma “salva-anno scolastico”. Entro venerdì prossimo il ministro dell’economia e delle finanze del Governo, Roberto Gaultieri, approverà un nuovo DL da 3,6 miliardi. E’ stata prorogata la chiusura degli istituti scolastici fino alll’8 di marzo per la Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le partite di calcio Juve-Inter, Milan-Genova, Sassuolo-Brescia, Udine-Fiorentina, Parma-Spal, sono state rinviate fino al 13 maggio.

Ultime notizie, Napoli tentativo di rapina a un carabiniere

Intorno alle 2.30 a Napoli c’è stato un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere. Il rapinatore di 15 anni avrebbe tentato di farsi consegnare l’orologio del carabiniere in borghese che si trovava a bordo della sua macchina con la sua ragazza. Il ragazzino avrebbe puntato una replica di pistola contro il militare attraverso la fessura del finestrino. Il carabiniere spaventato avrebbe reagito sparando al rapinatore. Il ragazzo, colpito alla testa ed al torace, è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Il minorenne è morto durante l’intervento chirurgico. All’alba i parenti della vittima hanno danneggiato l’ospedale in segno di protesta. Le indagini in corso sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, con il Pubblico Ministero.

Ultime notizie, una domenica con solo due gare

È stata una domenica atipica quella di Serie A con solo due gare disputate. Alle 15.00 a Via del Mare è andato in scena uno scoppiettante Lecce Atalanta. I nerazzurri hanno vinto addirittura 7-2 grazie a una tripletta di Duvan Zapata. La Dea era passata in doppio vantaggio dopo 22 minuti, per subire poi il pareggio alla fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa però la squadra di Gasperini è riuscita a siglare addirittura 5 reti, portandosi a casa tre punti molto pesanti. Come tre sono stati quelli raccolti dalla Roma di Fonseca che ha comunque dovuto soffrire in Sardegna contro il Cagliari, vittoria per 4-3. I giallorossi erano andati sotto per il gol di Joao Pedro, riuscendola a ribaltare nel primo tempo grazie a una doppietta di Nikola Kalinic. Nella ripresa Kluivert sembrava averla chiusa prima che Pereiro mettesse un nuovo sigillo. I gol nel finale li hanno segnati poi Mkhitaryan e Joao Pedro ancora.



