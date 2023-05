Ultime notizie/ Oggi ultim’ora alluvione Emilia Romagna: “frane situazione disperata”

Alluvione Emilia Romagna, le ultime notizie: allarme geologi, oggi l’arrivo di Meloni

Le ultime notizie che arrivano dall’Emilia Romagna ancora in piena alluvione riportano del sorvolo in corso dell’aereo di Stato con la Premier Giorgia Meloni, in arrivo direttamente dal G7 in Giappone: verso l’ora di pranzo è previsto il sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo che sta devastando l’intera regione emiliana.

Mentre riaprono alcune strade – a cominciare dalla A14 Bologna-Taranto dove è stato riaperto il tratto fra Faenza e Forlì, rimasto allagato per giorni – un nuovo allarme arriva dai geologi in merito alla situazione delle frane: «la situazione è disperata», spiega all’ANSA il presidente regionale dell’Ordine dei geologi Paride Antolini, «Abbiamo sempre avuto un’ottima mappatura delle frane esistenti ma, ora, l’aumento di fenomeni di questi giorni ha stravolto la cartografia e registriamo eventi anche in aree non previste». Molte strade sono sparite con l’alluvione e non saranno neanche riparabili, conclude l’esperto: «L’Appennino, con rocce tenere, ha mostrato tutta la sua fragilità nelle colline del Cesenate la situazione è difficile. Credo che nei comuni più colpiti sarà dfficile prevedere spostamenti per tutta questa estate. Una situazione che nei miei 63 anni mai avrei potuto immaginare di vedere e di vivere». Quello avvenuto in Emilia Romagna, aggiunge Antolini, «è un disastro».

Nella zona sud di Reggio Calabria, e precisamente in Via San Giuseppe, un uomo è morto a causa del crollo di un albero avvenuto mentre stava passeggiando con il suo cane. Il crollo dell’albero è stato causato dal forte vento che sta imperversando su Reggio Calabria che, come tutto il resto della regione, è interessata dal maltempo che sta colpendo molte regioni italiane. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118 ed anche i vigili del fuoco. A causa del maltempo è stata disposta anche la chiusura del museo dove sono custodite le statue dei Bronzi di Riace, visto che la recinzione all’ingresso è caduta proprio a causa delle forti raffiche di vento.

La Premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione del G7 che si è tenuta ad Hiroshima e nel corso della quale ha avuto diversi colloqui bilaterali con i rappresentanti degli altri paesi che vi partecipano. Nel corso della riunione i paesi partecipanti hanno fatto presente la loro vicinanza all’Italia a causa del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna. A questo vertice è arrivato anche il leader ucraino Zelensky che ha incontrato anche Giorgia Meloni. In un discorso a margine dell’evento Zelensky ha dichiarato che la pace tra le due contendenti è oggi più vicina. Intanto Mosca ha vietato a 500 statunitensi, tra i quali l’ex presidente Obama, l’ingresso sul suo territorio. La Premier italiana ha fatto ritorno anticipatamente nel nostro paese per seguire più da vicino le vicende legate all’alluvione.

Un incidente accaduto nella notte tra venerdì e sabato ha provocato la morte di una ragazza di 21 anni nella rotatoria di Tor Lupare a Guidonia, non lontano dal luogo dove nello scorso mese di gennaio restarono uccisi cinque ragazzi. La ragazza stava viaggiando a bordo della sua autovettura quando è sbandata e è rimasta coinvolta in un incidente. Dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasportata all’Ospedale Sant’Andrea dove è morta a causa delle ferite riportate nell’incidente. Anche altre due persone sono rimaste ferite ma non sono gravi. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati svolti dai carabinieri.

Dopo essere arrivato in Svizzera, il Giro d’Italia torna sul territorio nazionale con la 14esima tappa che ha visto una fuga da lontano con il tedesco Denz che ha bissato il successo ottenuto a Rivoli vincendo anche a Cassano Magnago davanti a Gee e Bettiol. Del gruppo dei fuggitivi faceva parte anche Ballerini che ha conquistato il quinto posto. La maglia rosa Thomas, e la sua squadra, si sono disinteressati della fuga e hanno messo insieme un ritardo abissale, oltre 21 minuti. L’inglese ha così ceduto il simbolo del primato in classifica ad un tedesco, Bruno Armirail, che in questa tappa si è piazzato al 15esimo posto ed ora precede lo stesso Thomas di 1 minuto e 40 secondi, con Roglic che ha un distacco di 1 minuto e 42 secondi.











