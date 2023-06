Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Avellino: bus in una scarpata su A16, morti e feriti

ULTIME NOTIZIE A16 AVELLINO: BUS IN UNA SCARPATA DOPO AVER TRAVOLTO 5 AUTO

È già tragico il bilancio pur provvisorio dell’incidente avvenuto alle 4 di mattino oggi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, all’altezza di Vallesaccarda (Avellino): le ultime notizie aggiornate da Polizia Stradale e Vigili del Fuoco parlano di un Flixbus con a bordo 38 passeggeri che avrebbe travolto 5 auto e sarebbe poi finito in una scarpata a bordo strada.

Ribociclib, farmaco per cancro al seno riduce 25% rischio recidiva/ "Utile anche in fase precoce"

1 morto e almeno 14 feriti di cui 2 sono purtroppo gravi: questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba in direzione Napoli. I feriti sono stati trasportati a Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali: sul luogo dell’incidente, spiega l’ANSA, è giunta anche un’eliambulanza. I pompieri stanno sollevando il bus per recuperare eventuali altri passeggeri: tratto dell’A16 poi riaperto verso le 6.45 nonostante sia ancora presente coda ingente nei pressi dell’incidente. Secondo le ultime notizie riportate dalla stradale sulle dinamiche ancora tutte da accertare, tutto nascerebbe da un incidente fra tre vetture: a quel punto, il bus Flixbus partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina avrebbe urtato uno dei veicoli fermi per poi sbandare colpendo altre due auto e ribaltandosi in corrispondenza della scarpata. La persona deceduta è uno dei passeggeri delle vetture.

CRESCENZIO SEPE/ Da Carinaro a Napoli con gli ultimi sempre in cima ai suoi pensieri

CASO GIULIA TRAMONTANO, LE ULTIME NOTIZIE: GLI SMS DI IMPAGNATIELLO PER DESPITAGGIO

Fa ancora discutere e purtroppo emergono altri dettagli inquietanti nelle ultime notizie legate al caso di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi e uccisa dal compagno reo confesso Alessandro Impagnatiello. Il 31 maggio scorso – ovvero 4 giorni dopo il delitto e il tentativo di trafugare il cadavere della giovanissima ragazza – Impagnatiello avrebbe cercato di depistare le indagini mandando sms e WhatsApp alla compagna già uccisa.

«Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così. Mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure, ti prego. Siamo al 4 giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico», così avrebbe scritto il barman a Giulia per cercare di costruirsi un’alibi. E poi ancora: «Prima in casa continuavo a guardare la nostra foto di Ibiza. So che non sono stato un fidanzato ideale negli ultimi mesi. Ti ho mancato di rispetto. A te che sei stata la prima e unica ragazza ad avere accolto mio figlio (nato dalla precedente relazione, ndr)», seguito da «Mi hai fatto esplodere il cuore, non volevo spezzare il tuo. Voglio chiederti solo un favore, dicci solo che stai bene, che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto». I messaggi sono al momento al vaglio delle indagini e costituiscono una delle possibili prove che aggraverebbe la posizione già compromessa di Impagnatiello che avrebbe ucciso Giulia dopo che lei aveva scoperto il suo continuo tradimento con un’altra ragazza, A. (Collega del barman all’Armani Hotel di Milano, ndr), incontrata dalla vittima poco prima di essere uccisa dal compagno.

LA MADRE DI IMPAGNATIELLO: NON LO PERDONO/ "E se lasciassimo l'ultima parola alla Misericordia?"

ULTIME NOTIZIE CASO ORLANDI: “SEPOLTA SOTTO CASTEL SANT’ANGELO”

Ultime notizie con novità importanti arrivano invece dal caso di Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina del Vaticano scomparsa misteriosamente il 22 giugno 1983: «Avendo condotto studi approfonditi e basandomi su fatti concreti che al momento ritengo preferibile non porre in evidenza, Vi comunico che nei sotterranei del Castel Sant’ Angelo», così parla l’ex carabiniere Antonio Goglia in una lettera inviata negli scorsi giorni al sostituto procuratore Stefano Luciani, incaricato dalla Procura di Roma di riaprire le indagini sulla sparizione di Emanuela Orlandi.

«Dietro una porta rinforzata dovrebbe trovarsi una stanza di circa 20 metri quadri. Nella quale dovrebbero trovarsi resti umani, compresi quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori», si legge ancora nella lettera pubblicata in ampi stralci da “Italia Oggi”. L’ex carabiniere aggiunge infine «La struttura dovrebbe ricadere sotto l’Autorità del Comune di Roma e perciò non dovrebbe essere difficile approntare un sopralluogo. Mi assumo tutta la responsabilità di quanto dichiaro e sono pronto a risponderne civilmente e penalmente».

TAIWAN, RISCHIO SCONTRO USA-CINA: LE ULTIME NOTIZIE

Usciamo dall’Italia per le ultime notizie inquietanti che arrivano dall’estero, in particolare dalla situazione di tensione alle stelle in corso a Taiwan: ieri Cina e Usa sono pericolosamente arrivate a un passo dalla collisione tra navi militari nello Stretto di Taiwan, evitata pare per poco più di 100 metri. Nel pieno dello scontro diplomatico tra Biden e Xi Jinping per il futuro di Taiwan, l’incidente navale sfiorato ha portato il grado di tensione a risultati mai visti prima: il cacciatorpediniere Us Chung-Hoon, impegnato in un’attività congiunta Canada-Usa sulla libertà di navigazione nello Stretto di Taiwan, sarebbe stato puntato dalla rotta della nave cinese

«Il fatto che fosse stata annunciata alla radio prima di farla, ha indicato che era intenzionale», denuncia il capitano Paul Mountford della fregata canadese HMCS Montreal che stava partecipando alla missione. Come riporta l’ANSA nelle ultime notizie da Pechino, la nave cinese – in base alla ricostruzione – ha costretto quella americana a correggere la rotta e a rallentare per evitare uno scontro che avrebbe avuto esiti catastrofici. «Taiwan è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina e le sue attività separatiste stimoleranno ulteriormente le nostre contromisure», ha fatto sapere stamane il ministro della Difesa cinese Li Shangfu, «Pechino non promette di rinunciare all’uso della forza se verrà perseguita l’indipendenza di Taiwan e salvaguarderà la sua sovranità ad ogni costo».

CALCIOA, ULTIMA DI SERIE A E “LAST DANCE” DI IBRA A SAN SIRO

Chiudiamo la rassegna delle ultime notizie con lo sport in una giornata domenicale che porterà alle ultime partite della Serie A per la stagione 2022-2023. Dopo la vittoria di Inter e Lazio che consolidano così, rispettivamente, terzo e secondo posto dietro al Napoli Campione d’Italia, oggi si chiude il discorso per le qualificazioni a Europa League, Conference League e soprattutto salvezza.

Destini europei incrociati per Atalanta, Roma e Juventus, tutti in campo alle 21 e nel giro di due punti: chi arriva quinto o sesto si prende l’Europa League, mentre al settimo spetta la Conference. La Dea ospita il Monza, la Roma in casa contro lo Spezia agguerrito per la salvezza e la Juve gioca con l’Udinese: il tutto con la doppia incognita sportiva e giudiziaria. In primis infatti la Fiorentina (vittoriosa venerdì contro il Sassuolo) che dovrà giocare mercoledì la finale di Conference e potrebbe, vincendo, “togliere” un posto in EL facendo slittare in Conference la sesta della Serie A. Mentre il Napoli festeggerà ancora lo Scudetto chiudendo in casa contro la retrocessa Sampdoria, il Milan ospita un Verona che a pari punti con lo Spezia cerca la vittoria insperata per evitare lo spareggio: rossoneri, già in Champions aritmeticamente, vedranno la “last dance” di Ibrahimovic nella sua ultima gara in maglia Milan. «Mi dispiace che non sia a disposizione per domani. Ci abbiamo provato, ma non è in condizioni di scendere in campo. Del futuro abbiamo parlato in questi giorni, ma deciderà lui insieme al club. Zlatan deciderà con grande onestà e motivazione», così alla vigilia aveva parlato il tecnico Stefano Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA