Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Bergamo, 22enne confessa omicidio di Anselmo Campa

Bergamo, ultime notizie imprenditore ucciso: confessa 22enne

All’alba di oggi i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 22enne accusato dell’omicidio di Anselmo Campa, imprenditore 56enne ucciso a Grumello del Monte lo scorso 19 aprile. Secondo le ultime notizie date dall’ANSA, citando fonti dirette delle indagini, il ragazzo avrebbe confessato l’orrendo delitto.

Recuperata l’arma del delitto, un martello che il 22enne aveva nascosto vicino al fiume Oglio: esclusa l’ipotesi del furto degenerato in tragedia, Campa sarebbe dunque stato ucciso dal giovane che fino poco tempo fa aveva avuto un rapporto sentimentale con un familiare della vittima. Il 22enne oggi arrestato era sentito ripetutamente negli ultimi giorni e alla fine ha confessato: il giovane si è sempre più contraddetto rispetto ai suoi spostamenti di quel giorno, «aspetto che ha portato i militari, coordinati dal magistrato incaricato delle indagini, a eseguire una perquisizione. Il 22enne è così crollato, confessando l’omicidio», riporta l’ANSA.

Mentre Mariupol continua a essere messa a ferro e fuoco dalle forze russe, molti degli abitanti si sono nascosti nell’acciaieria locale Azovstal, adibita a bunker per sfuggire ai bombardamenti. Stando alle testimonianze al momento sono presenti circa mille rifugiati nell’acciaieria. Il sito è difeso dal battaglio Azov, proprio quello che Putin definiva ‘neonazista’. Nelle immagini diffuse dal battaglione Azov, sono ripresi mentre distribuiscono razioni di cibo ai rifugiati, dove sono presenti anche dei bambini e degli occidentali venuti a supportare le forze armate. Fa sapere Oleksiy Arestovych, il sindaco di Mariupol, che nonostante i continui appelli per far evacuare i civili le forze russe non cessano i bombardamenti sull’acciaieria. Nell’ultimo raid sono morte cinque persone.

Ultime notizie, tragedia nel modenese: la procura dispone l’autopsia

La procura di Modena ha disposto l’autopsia sul corpo di Samantha Migliore, la 35enne morta a Maranello, in provincia di Modena, in seguito a un trattamento di ingrandimento del seno. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’operazione è avvenuta per mezzo di una donna che l’ha sottoposta al trattamento in casa e che, dopo una o più iniezioni, ha probabilmente provocato la morte di Samantha.

Presa dal panico, chi effettuava l’operazione sarebbe scappata per poi costituirsi all’Arma dei Carabinieri il giorno dopo, appena scoperto della morte di Samantha. Secondo le prime ipotesi sulle cause del decesso, si crede che le sostanze iniettate abbiano provocato o uno choc anafilattico oppure un arresto cardiocircolatorio, ma restano ancora ignote quali sono le sostanze utilizzate. Al di là della tragedia, il sindaco di Maranello ha espresso la massima vicinanza ai parenti di Samantha, che già nel 2020 era sfuggita alla morte per un colpo di fortuna, in seguito al tentato omicidio del suo ex fidanzato con un colpo di pistola.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati 11 casi in tutta Italia di possibile epatite acuta (di cui 2 accertati) in pazienti dai 4 agli 11 anni. La circolare del Ministero della Salute in merito ha riferito che bisogna dare massima fiducia alle informazioni rilasciate dai Pediatri di Libera Scelta e dai Medici di famiglia e che bisogna segnalare tutti i casi, anche quelli non pienamente rispondenti ai sintomi. Altri casi singoli segnalati in Regno Unito e in Spagna.

L’ipotesi più accreditata al momento è che si tratta d epatite acuta di natura virale. Dai test effettuati non risulta nessun legame con i vaccini anti-covid e lo stesso Sars-Cov-2.

Riguardo le parole degli esperti, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha spiegato sulla sua pagina Facebook tramite un post che le agenzie di salute nazionali e internazionali hanno lanciato l’allerta a causa di un aumento di segnalazioni. Riferisce inoltre che le cause non possono essere determinate nel breve tempo a non è una malattia da definirsi misteriosa. Sono capitate già in passato diversi esempi di epatiti acute provenienti da virus, per cui non cè motivo di lanciare allarmismi e complottismi.











