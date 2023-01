Ultime notizie/ Oggi ultim’ora botti Capodanno: 16 feriti a Napoli, sparatoria a Mila

Ultime notizie botti Capodanno 2023: feriti in tutta Italia, sparatoria a Milano

Sono stati in tutto 646 gli interventi dei vigili del fuoco questa notte per i botti di Capodanno 2023 che come sempre ‘animano’ nella maniera peggiore la notte di San Silvestro le corsie d’ospedale. Solo a Napoli e provincia sono 16 i feriti per botti e fuochi d’artificio lanciati in malo modo e con esiti tragici: tra di loro, un 16enne di Caivano è stato raggiunto dal un colpo di arma da fuoco in volto attorno alla mascella (ma è fuori pericolo). Tra i feriti anche chi ha perso diverse dita delle mani e chi ai balconi dice di essere stato colpiti da petardi.

A Milano invece in via Giambellino nella zona sud-ovest sempre durante i festeggiamenti di Capodanno 2023 un 25enne è rimasto ferito per un colpo di pistola ravvicinata: le ultime notizie della Polizia riportano della dinamica avvenuta all’interno di un locale dove il giovane marocchino sarebbe stato raggiunto da colpo al braccio, mentre il criminale che gli ha sparato si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Dei 646 interventi in tutta Italia per i botti di Capodanno – spiegano i pompieri – 96 casi sono avvenuti in Emilia Romagna: Piemonte 50, Lombardia 47, Veneto e Trentino Alto Adige 71, Friuli Venezia Giulia 16, Liguria 45, Toscana 45, Marche 13, Umbria 5, Lazio 52, Abruzzo 6, Molise 7, Campania 57, Basilicata 0, Calabria 4, Puglia 75, Sicilia 31, Sardegna 26.

Ultime notizie Vaticano: la morte del Papa emerito Benedetto XVI

Joseph Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI è morto ieri mattina alle 9.34 come annunciato dalla sala stampa del Vaticano. Da giorni la sua situazione era peggiorata ed anche Papa Francesco aveva invitato, durante l’ultima udienza, a pregare per il suo predecessore. Joseph Ratzinger aveva 95 anni e dopo aver svolto il ruolo di Pontefice dal 2005 al 2013 quando, nel mese di febbraio aveva annunciato il suo ritiro, primo a farlo dopo molti secoli. La sua salma sarà esposta da lunedì 2 gennaio nella Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli. I funerali di Benedetto XVIesimo, che per espresso volere dello stesso saranno “solenni ma sobri”, saranno tenuti da Papa Francesco nella mattina del 5 gennaio. Al momento del decesso Papa Ratzinger si trovava all’interno del Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Dopo l’annuncio sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio da parte di capi di stato e di governo. In un suo messaggio il presidente Mattarella ha esaltato la sua figura definendolo “un grande della storia”.

Il capitombolo di Elon Musk: ultime notizie Usa

Con la perdita di 200 miliardi di dollari, Elon Musk, l’imprenditore e miliardario americano ha avuto quello che viene definito dalle agenzie internazionali di stampa come “il più grosso capitombolo della storia”. Secondo quanto detto da Bloomberg, una delle più importanti agenzie di informazioni mondiali, il tracollo è da imputare al crollo delle azioni Tesla, l’azienda che ha portato Musk ad essere uno dei più grandi miliardari. Secondo l’indice “Bloomberg Billionaires” il patrimonio del 51enne miliardario americano è di 137 miliardi di dollari, in nettissima discesa rispetto ai 340 miliardi che componevano il suo patrimonio nel 2021. La sua azienda, Tesla, nei primi nove mesi di quest’anno ha aumentato le consegne di auto elettriche, conseguendo circa 9 miliardi di profitti, ma questo aumento è rimasto inferiore alle previsioni aziendali.

Ultime notizie sport: Cristiano Ronaldo passa ufficialmente all’Al-Nassr

La notizia era nell’aria già da tempo, ma da oggi è divenuta ufficiale. Cristiano Ronaldo ha infatti firmato un contratto che lo lega alla società dell’Arabia Saudita Al-Nassr e che lo porterà a guadagnare circa 1 miliardo di euro fino al 2030. I primi due anni e mezzo di contratto lo vedranno impegnato ancora come calciatore, mentre successivamente il suo ruolo sarà quello di simbolo dell’Arabia Saudita che si candida ad ospitare ilo prossimo mondiale del 2030. L’ex calciatore della Juventus dunque sarà un calciatore in attività fino a 40 anni e questo lo porterà ad avere un ingaggio superiore a Lionel Messi, l’avversario con il quale si è maggiormente misurato durante la sua carriera.

Muore un 17enne a Udine in un incendio in una comunità per ragazzi

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, in una struttura che ospita ragazzi in località Santa Caterina di Casian di Prato, in provincia di Udine, un incendio ha provocato la morte di un 17enne e il ferimento di altri due ragazzi, che sono rimasti intossicati. Il ragazzo morto è un cittadino albanese, mentre un sedicenne ghanese si trova all’ospedale di Verona in condizioni molto gravi. L’altro ferito, un adulto che opera nella struttura, si trova invece in un ospedale di Udine, ma le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo deceduto era ospitato da circa 1 anno all’interno della struttura come confermato dal responsabile, che ha aggiunto che si sta cercando di capire quali sono state le cause che hanno scatenato l’incendio.











