Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, bozza G7: “armi e soldi a Ucraina fin quando servirà”

Ultime notizie G7 Germania: la bozza di aiuti per l’Ucraina

«Sostegno a Kiev dal punto di vista finanziario, umanitario, militare e diplomatico fino a quando servirà»: si legge questo nella bozza del G7 riunito oggi e domani a Elmau in Germania.

Il vertice alla presenza – tra gli altri – di Biden, Macron, Draghi, Scholz, Von der Leyen, Johnson e Michel ha posto il tema dell’Ucraina ancora una volta sul piatto assieme al tetto sul prezzo del gas, l’inflazione e il caos energia: «L’Ucraina ha bisogno di più armi e aiuti finanziari e l’Europa la sosterrà», ha spiegato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Scontro a distanza tra Uk e Francia, con il Premier Johnson che a Macron replica così, «No a una soluzione negoziata in questo momento, è possibile invertire il corso della guerra». Il Presidente Usa Joe Biden ha invece lanciato la proposta di partnership commerciale alternativa alla Via della Seta cinese: «Investiremo 600 miliardi di dollari in infrastrutture nel mondo». Da ultimo, il Premier italiano Mario Draghi nella prima conferenza stampa iniziale ha posto all’attenzione come «Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza dall’energia russa. Dobbiamo mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, compensare le famiglie e le imprese in difficoltà, tassare le aziende che fanno profitti straordinari».

Ultime notizie Mondiali di Nuoto 2022: grande giornata per gli azzurri

Ai mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest ancora una giornata di gloria per gli atleti italiani, protagonisti sia nel nuoto che nel sincronizzato. Gregorio Paltrinieri si è riscattato aggiudicandosi la gara dei 1500 stile libero, e centrando anche il tempo del nuovo record europeo. Altre imprese sono quelle della giovanissima ranista Benedetta Pilato, che è riuscita ad acciuffare l’argento nella specialità dei 50 metri alle spalle di un’altra campionessa, la lituana Meilutyte e il dorsista Ceccon, anche lui impegnato nella specialità dei 50 metri, che ha vinto il bronzo dopo essersi aggiudicato alcuni giorni fa l’oro nei 100. La chiusura d’oro arriva con la staffetta mista 4×100 che vede la nazionale azzurra conquistare l’oro con il primato europeo. I componenti della staffetta sono Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi. Per la nazionale italiana si tratta del miglior bottino mai conquistato ai mondiali di nuoto. Nel nuoto sincronizzato seconda gara e seconda medaglia d’oro della coppia formata da Minisini e Ruggiero che nella gara del misto libero si sono esibiti in una coreografia sulle note della canzone “Beggin” dei Maneskin. A completare la giornata l’argento, sempre nel sincronizzato delle squadra azzurra nella specialità degli “highlights”.

Ultime notizie: ancora un femminicidio a Rimini

Una donna romana di 33 anni è stata uccisa ieri mattina dal compagno che prima le ha sferrato alcuni colpi di coltello e poi l’ha colpita più volte con colpi di mattarello proprio davanti al figlioletto di soli 6 mesi. L’uomo, un 47enne, è stato arrestato dalla polizia che è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata dai vicini di casa. L’uomo ha cercato di discolparsi dicendo “Ora non gli potrà più parlare male di me”. Il femminicidio è avvenuto nella zona marina di Rimini, nel quartiere Bellariva, in Via Rastelli. La donna era tornata a Rimini dopo due mesi di lontananza a causa di problemi sorti all’interno della coppia dopo la nascita del bambino. Recentemente, a maggio, a Rimini, era avvenuto un episodio analogo.

A Milano il sindaco Sala emette una ordinanza contro la siccità

La siccità sta continuando ad aumentare, specialmente nelle grandi città del nord, e il sindaco di Milano, Sala, ha cercato di alleviare i problemi con una ordinanza nella quale si prevede la chiusura di tutte le fontane pubbliche, un invito a tutta la popolazione all’utilizzo di una minima quantità di acqua, mentre per i negozi non si potrà tenere la temperatura al disotto dei 26 gradi. L’ordinanza sta ricevendo le ultime “limature” da parte dei tecnici e successivamente sarà pubblicata per cui si prevede una entrata in vigore da lunedì prossimo. Il provvedimento emesso dal Comune segue quello di ieri con il quale la regione Lombardia aveva dichiarato lo “stato di emergenza ” idrica.

