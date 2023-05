Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Burkina Faso: attentato Jihad, almeno 33 civili morti

ULTIME NOTIZIE BURKINA FASO, ATTENTATO CON ALMENO 33 VITTIME CIVILI

Drammatiche e gravissime le ultime notizie in arrivo dal Burkina Faso dove un nuovo attentato ha insanguinato la regione nella serata di sabato 13 maggio: sono 33 i morti civili nell’attacco con forte sospetto di matrice jihadista, così spiega il governatore della regione di Boucle du Mouhoun. «La sera di giovedì 11 maggio intorno alle 17:00 (le 19 in Italia), il villaggio di Youlou nel dipartimento di Cheriba, provincia di Mouhoun, ha subito un attacco terroristico codardo e barbaro», annuncia il governatore Babo Pierre Bassinga.

Uomini armati hanno preso di mira dei civili impegnati nelle attività agricole sulle rive del fiume, rileva ancora il governatorato. L’ANSA, citando fonti locali, riporta di aggressori «pesantemente armati a bordo di moto, che hanno sparato sugli agricoltori indistintamente». I residenti di Cheriba hanno poi aggiunto che diversi altri feriti civili sono stati colpiti da proiettili nell’attentato: «serve raddoppiare la vigilanza e a perseguire la collaborazione con le forze combattenti per una vittoria totale contro il terrorismo e un ritorno definitivo alla pace e alla sicurezza nella regione», ha poi aggiunto il governatore legato al potere militare in Burkina Faso instaurato dopo gli ultimi due golpe.

ULTIME NOTIZIE UCRAINA, LA GIORNATA DI ZELENSKY A ROMA

É la prima volta dall’inizio della guerra che Zelensky arriva a Roma, tra imponenti misure di sicurezza. Il Presidente ucraino ha dichiarato che questa visita è importante per la loro vittoria. Dapprima l’incontro al Quirinale con il Presidente di Stato Mattarella, che lo ha accolto con tutti gli onori e ha affermato come l’Italia sia pienamente al loro fianco, e in seguito a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni, con cui ha avuto un lungo faccia e faccia, la Premier ha ribadito il sostegno a 360° per tutto il tempo necessario.

Nel pomeriggio anche l’incontro in Vaticano con Papa Francesco, il quale ha affermato la necessità urgente di gesti di umanità. La guerra intanto non si ferma, primi segnali della controffensiva ucraina che avanza nella strategica Bakhmut, mentre arrivano nuovi aiuti militari dalla Germania per 2,7 miliardi di euro. Al Cremlino intanto le tensioni crescono e arrivano nuove accuse dal capo della Wagner, la compagnia militare russa.

ATTACCO HACKER NEL GIORNO DI ZELENSKY IN ITALIA: ULTIME NOTIZIE

Nuovo attacco dagli hacker russi nel giorno in cui Zelensky arrivava a Roma: sono entrati su diversi siti istituzionali, tra cui il sito del Ministero dell’Interno e quello del Consiglio Superiore della Magistratura. Dieci giorni fa era già avvenuto un attacco hacker alla sanità abruzzese, e i primi dati sensibili sono stati diffusi in rete. Rubate anche le analisi del boss Matteo Messina Denaro. Richiesto un riscatto di 2 milioni di euro, il governatore della regione ha però dichiarato che non pagheranno. Disservizi per i pazienti, mentre i pirati informatici minacciano di colpire altre ASL.

PROTESTE SINDACATI IN PIAZZA, LE ULTIME NOTIZIE

Sindacati in piazza a Milano ieri per la manifestazione organizzata da CGIL, CISL e UIL, obiettivo una nuova stagione del lavoro e dei diritti, con una riduzione delle tasse. Maurizio Landini, leader della CGIL, ha dichiarato che in Italia si trova il primato europeo della precarietà. Pierpaolo Bombardieri, segretario della UIL, ha affermato che si trovano in piazza per un paese diverso. Daniela Fumarola, segretaria della Fnp CISL, auspica che il governo riapra al confronto.

ULTIME NOTIZIE, OGGI E DOMANI ELEZIONI COMUNALI 2023

Oggi e domani nuova tornata di Elezioni Comunali, sfida in 13 capoluoghi, oggi governati 8 dal centrodestra e 5 dal centrosinistra. Le urne saranno aperte domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. I ballottaggi avverranno tra 2 settimane, quando si terrà anche il primo turno in Sicilia e Sardegna; in totale andranno alle urne quasi 600 comuni. Forte appello di Silvio Berlusconi per la partecipazione al voto.

ULTIME NOTIZIE PREVISIONI METEO: ANCORA MALTEMPO AL CENTRONORD

Fine settimana di maltempo, grandinate e nubifragi al centronord, allegamenti e danni alle coltivazioni. Le previsioni prevedono instabilità per le prossime due settimane, con temporali e temperature in calo. Da domani ritorna l’allerta rossa per l’Emilia Romagna, mentre sono numerose le regioni con allerta meteo gialla. Sarà un maggio fresco e piovoso, sparito l’atteso anticiclone africano, e con presenza di neve sulle Alpi.











