Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, coronavirus: 20mila decessi in Spagna (20 aprile)

In Spagna si contano oltre 20 mila decessi per coronavirus. Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University da gennaio ad oggi i morti sono oltre 20 mila. Nelle ultime 48 le autorità sanitarie hanno registrato 565 decessi. Complessivamente i casi positivi sono 191726. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto un’altra proroga del lockdown fino al 9 maggio. Sanchez ha sottolineato, durante l’ultima conferenza stampa, che è necessario proseguire con le misure di isolamento domiciliare per contenere la diffusione dell’epidemia. Il governo di Madrid prenderà in considerazione la fase due solo dopo aver ottenuto il benestare dell’ autorità sanitaria. La ministra spagnola del Lavoro, Yolanda Diaz, ha precisato in un’intervista a Tve che la ripresa totale avverrà non prima della fine dell’anno. I settori importanti per l’economia del Paese, come il turismo, il tempo libero e la cultura, dovranno attendere fino a dicembre.

Ultime notizie, Coronavirus anche in America latina

Secondo i dati forniti dall’Ansa nelle 34 nazioni e territori latinoamericani si registrano oltre 4mila persone morte per il coronavirus. I Paesi più colpiti dall’epidemia sono Brasile, Perù e Cile. A Rio De Janeiro verranno costruite altre strutture sanitarie per contenere la crescita dei pazienti positivi. In numero dei contagi in America Latina è in continuo aumento. Il Brasile è diventato il primo Paese nella regione per numero di decessi e infezioni. In totale le persone positive al virus hanno raggiunto quota 90.059. A Rio de Janeiro è stata costruita una struttura mobile, con 200 posti letto, per ricevere i pazienti affetti dal coronavirus: 40 posti sono riservati ai degenti in condizioni fisiche gravi.

Ultime notizie, inaugurato il Dubai World Trade Center

Negli Emirati Arabi Uniti il principe ereditario, lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha inaugurato il Dubai World Trade Center, trasformato in un gigantesco ospedale da campo per la cura di 3 mila pazienti affetti dal virus. Da gennaio ad oggi, le autorità sanitarie locali hanno registrato 37 casi di morte legati alla pandemia e oltre 6 mila contagi. Le persone dimesse dagli ospedali sono 1188.

Ultime notizie, la piaga del femminicidio ad Albignano

Ad Albignano, una frazione del Comune di Truccazano (MI), intorno alle 2, una donna di 47 anni, Alessandra Città, è stata ammazzata dal suo compagno con un colpo di fucile. Dopo l’omicidio, l’uomo si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Cassano D’Adda. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto sul luogo del delitto il corpo senza vita della donna ed il fucile. L’inchiesta è stata condotta dal pm Giovanni Tarzia e dai magistrati di turno di Milano, Laura Pedio e Letizia Mannella. Durante l’interrogatorio, condotto dal pm Giovanni Tarzia, durato quasi 4 ore, l’uomo avrebbe ammesso il motivo dell’omicidio.



