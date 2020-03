Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, coronavirus: 290 decessi a Madrid (26 marzo)

Le autorità sanitarie di Madrid hanno registrato 290 decessi legati alla diffusione del coronavirus nelle ultime 48 ore. Complessivamente il numero dei morti è salito a quota 3.434. Il bilancio dei decessi per Covid 19 in Spagna ha superato quello della Cina. Lo ha riferito il governo. Lo Stato spagnolo ha chiesto aiuto all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord per combattere l’emergenza dell’epidemia. A fronte dell’aumento delle persone contagiate l’ Alleanza Atlantica ha richiesto agli altri Paesi materiale sanitario per contrastare la diffusione del virus e la presenza dei militari su tutto il territorio spagnolo. In totale il numero dei contagi in Spagna è salito a 47.610, di cui 3.166 ricoverati in ospedale e 5.367 le persone dimesse.

Ultime notizie, Coronavirus: stato di emergenza in Ucraina

L’autorità governativa ucraina ha dichiarato lo stato di emergenza per un mese, prolungando così le misure di contenimento fino al 24 aprile. Lo ha riferito il ministro Denis Shmigal. Sono stati registrati 113 casi positivi ai test del coronavirus in 13 regioni ed accertati 4 morti. La quarta vittima e’ un uomo di 68 anni, ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Ternopil. L’uomo non aveva patologie pregresse.

Ultime notizie, Coronavirus: nuovo decreto del Cdm

Il Cdm ha varato un nuovo decreto contro la pandemia: le sanzioni contro i trasgressori sono più severe: fino a 5 anni di carcere per le persone positive al test che non rispettano la quarantena. Multe fino a 3 mila euro per coloro che non rispettano le altre direttive. Come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, lo stato d’emergenza nazionale è stato fissato fino al 31 luglio, una data che potrebbe essere anticipata in caso di significativa diminuzione del contagio. Lo ha riferito Conte nell’ultima conferenza stampa avvenuta ieri. Intanto le autorità sanitarie italiane comunicano che in tre giorni consecutivi sono diminuiti i casi di contagio in Italia.

Presso la casa di riposo di Stagno Lombardo sono stati registrati in questo mese 21 morti. Il sindaco Roberto Mariani ha chiesto alla prefettura competente severi controlli sanitari su tutti i pazienti della casa di riposo. Secondo il sindaco l’episodio drammatico avvenuto nella casa di riposo è un grave campanello d’allarme che non va sminuito. Tutto l’istituto è stato sottoposto ad isolamento.

Ultime notizie, Coronavirus: contagio per sostituto procuratore

Un sostituto procuratore è stato contagiato da Covid 19. L’intera Procura Generale, al terzo piano, è stata isolata. Il magistrato si trova presso il Policlinico in terapia intensiva.L’ATS ha incominciato gli interventi di sanificazione in tutta la zona interessata. Le forze dell’ordine stanno stilando un elenco delle persone che sono entrate in contatto con il magistrato. Nei prossimi giorni i vertici della corte d’appello decideranno quali precauzioni adottare per limitare gli accessi in tribunale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA