Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Coronavirus, 50.000 contagi in Cina (14 febbraio)

Le autorità locali hanno comunicato che nell’epicentro dell’epidemia sono morte altre 242 persone a causa del coronavirus Covid-19. Il bilancio delle vittime è salito a 1310. Le persone contagiate in tutto il territorio cinese sono 48206. Una situazione drammatica che ha suscitato forti reazioni da parte del presidente Xi Jinping. Il segretario generale del Partito comunista cinese ha minacciato di sanzionare per le inefficienze contro l’epidemia i funzionari di alto livello politico, i dirigenti sanitari e la Croce Rossa locale. Le autorità cinesi hanno adottato un nuovo protocollo per la diagnosi del Covid 19 che comprende anche i pazienti asintomatici. Dei 15.000 casi aggiunti, quindi, 13.000 sono dovuti alla nuova classificazione, mentre 1.600 sono i nuovi contagi. La Commissione sanitaria della provincia di Hubei ha specificato che il nuovo sistema di classificazione della malattia ha la funzione di assicurare l’assistenza dei trattamenti sanitari contemplati e di migliorare l’efficenza della terapia.

Ultime notizie, dimessi 20 cittadini cinesi dallo Spallanzani

A Roma sono stati dimessi, dopo un periodo di quarantena, 20 cinesi ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. In una nota il medico dell’ambasciata cinese ha espresso preoccupazione poiché nella comunità cinese si sta diffondendo il panico per le numerose aggressioni. Forte è stato l’appello del responsabile dell’ambasciata cinese: il popolo italiano deve prestare attenzione alla sicurezza dei cinesi presenti in Italia per eliminare pregiudizi ed aggressioni.

Ultime notizie, deragliamento Lodi “difetto all’attuatore”

“Un difetto interno all’attuatore”, ovvero un vizio importante ad una componente di scambio. “Sono state fatte delle prove in campo e sembra che ci sia un’inversione dei cablaggi interna al dispositivo che si è andato a sostituire”. Frasi dette da Marco D’Onofrio, direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, alla commissione dei Lavori Pubblici del Senato sul caso Frecciarossa. D’Onofrio ha aggiunto che verrà adottata una procedura di safety alert. In tutto il territorio dell’Unione verrà data notizia del vizio riscontrato in modo da evitare un’altra tragedia ferroviaria. La Procura ha già avviato un’indagine. Per il deragliamento del treno, gli indagati sono cinque operai di Rfi e la Rete ferroviaria italiana. Sono ancora in corso le verifiche dei periti nominati dalla Procura.

Ultime notizie, alla scoperta di Giacomo Leopardi

Per tutti gli studiosi di letteratura e gli appassionati di Giacomo Leopardi e delle sue opere dal 21 marzo di quest’anno per la prima volta verranno aperti al pubblico parte del piano nobile e gli appartamenti dove Giacomo Leopardi dimorò con i suoi fratelli. Le visite consentiranno di accedere ai saloni di rappresentanza della residenza signorile, al corridoio con le sue collezioni d’arte, al parco che ispirò l’opera “Le Ricordanze”, alla sala dove i fratelli Leopardi conversavano, alle stanze personali di Giacomo e alle tre stanze, di recente restaurazione, che riportano alla luce gli originali decori pittorici. Oltre alla dimora del sommo poeta, sarà anche possibile visitare la famosa biblioteca ed il museo di Leopardi, recentemente ristrutturato.



