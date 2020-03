Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus, 50 Stati in America colpiti

Covid 19 ha colpito 50 Stati americani, oltre alla capitale federale Washington D.C. Il governatore del West Virginia, Jim Justice ha annunciato il primo caso di positività. Fino a ieri il West Virginia era l’unico Stato americano a non avere problemi con il virus. In America il numero delle persone contagiate ha superato quota 6.000, con 118 decessi. Lo riferisce la Bbc.

Coronavirus ultime notizie: nuova manovra di Donald Trump

Donald Trump ha approvato una manovra da mille miliardi di dollari per tutelare l’economia americana dagli effetti negativi dell’epidemia. Cinquanta miliardi per le compagnie aeree sull’orlo del fallimento e 50 miliardi di dollari in favore delle famiglie americane. Così ogni famiglia riceverà nelle prossime due settimane un assegno da oltre 1.000 dollari, per contrastare la grave situazione economica creata dalla pandemia.

Coronavirus ultime notizie: 50 nuovi casi in Umbria

Ieri in Umbria sono stati registrati 50 nuovi casi di contagio da coronavirus. Complessivamente salgono a 247 le persone infette. Il numero dei decessi è salito a 2, mentre le persone guarite al momento sono solo 4. I dati sono stati comunicati dalla stessa regione. In provincia di Perugia i casi positivi sono saliti a 164. A Terni 19 nuovi casi di contagio. Dei 164 casi positivi, 75 si trovano in terapia intensiva, mentre il resto in quarantena domiciliare. In totale le persone sotto osservazione sono 2.215. Nelle ultime 48 h sono stati eseguiti 1.700 tamponi nell’intero territorio umbro.

Coronavirus ultime notizie: numero medici deceduti in aumento

Il numero dei medici deceduti a causa del coronavirus è in aumento. Oggi è morto il segretario della Federazione dei medici di Medicina generale, Marcello Natali. Lo riferisce la Fimmg. Il medico aveva 57 anni e non soffriva di patologie pregresse respiratorie. Ai primi sintomi di contagio il medico era stato trasferito in terapia intensiva in un ospedale di Milano. Natali esercitava la sua professione nella zona di Codogno.

Coronavirus ultime notizie: chiusi reparti al Bonomo

All’ospedale Bonomo sono stati chiusi i reparti di medicina generale e di pediatria a causa di un nuovo caso di contagio da coronavirus. Uno dei medici del reparto di medicina generale è risultato positivo al test del coronavirus. Si è provveduto subito ad isolare i due reparti per procedere alla disinfezione. Tutto il personale medico è stato sottoposto ai test. Gli esami dei tamponi sui bambini ricoverati in pediatria hanno dato esito negativo.

Coronavirus ultime notizie: Caritas di Novara “pronto soccorso alimentare”

La Caritas di Novara, in collaborazione con il Comune e con la Fondazione Banco Alimentare, hanno aperto un servizio di “pronto soccorso alimentare“. Le famiglie novaresi che dimostreranno lo stato di difficoltà economica riceveranno gratuitamente generi alimentari di prima necessità. Inoltre è stato istituito dal Comune un punto di contatto telefonico per facilitare il servizio di assistenza alimentare a domicilio per tutte quelle famiglie che si trovano impossibilitate ad uscire dalle proprie abitazioni.



