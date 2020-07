ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Coronavirus altri 15 morti in Italia e… (9 Luglio)

Sono 15 i decessi e 193 i nuovi contagi di ieri per quanto riguarda il Coronavirus. La pandemia non cessa di causare problemi all’Italia ma un piccolo segnale positivo arriva da Bergamo, la città che è diventata il simbolo della lotta contro il Covid 19. Nell’ospedale, intitolato a Giovanni XXIII esimo non ci sono più persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva. Erano 137 giorni consecutivi che il reparto dell’ospedale bergamasco non era a quota 0, con il primo paziente che venne ricoverato lo scorso 23 febbraio. Nell’ospedale sono ricoverati ancora alcune persone, ma tutte sono attualmente negativizzate. I 193 nuovi contagi sono stati registrati su un numero di tamponi effettuati molto elevato, oltre 50mila.

Ultime notizie, unione d’intenti Italia Spagna per il Recovery Fund

Si è svolto a Madrid l’incontro tra i premier di Italia e Spagna, che alla fine dei colloqui hanno anche svolto congiuntamente una conferenza stampa nella quale hanno ribadito la loro “unità d’intenti”, soprattutto riguardo al “Recovery Fund”. Entrambi i premier hanno ribadito la loro posizione relativamente a questo argomento dichiarando che deve essere concluso entro la fine di luglio. Sempre nella giornata di oggi la cancelliera Merkel ha parlato al Parlamento Europeo sostenendo la necessità di sostenere in modo adeguato i Paesi che hanno subito gli effetti più pesanti dell’epidemia.

Ultime notizie, bagarre per il nuovo Ponte di Genova

Mentre si aspetta l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova prevista per il prossimo 1 agosto, scoppia la bagarre politica dopo l’assegnazione dello stesso ponte alla società Autostrade. In una lettera che la ministra De Micheli ha inviato a Marco Bucci, sindaco della città ligure e commissario straordinario per la ricostruzione, su progetto di Renzo Piano, si parla di una assegnazione provvisoria, in attesa dell’eventuale revoca. Nella lettera si spiega che con questa assegnazione si evitano eventuali ricorsi che potrebbero ritardare l’inaugurazione dopo una ricostruzione che è stata effettuata a tempo di record e con la collaborazione di tutte le autorità interessate.

Ultime notizie, Coronavirus: respinti passeggeri dal Bangladesh

Nell’aeroporto di Fiumicino sono stati respinti i passeggeri che provenivano dal Bangladesh con un volo della compagnia Qatar Airways che aveva fatto scalo a Doha. Sono state invece fatte sbarcare, dopo l’effettuazione dei test, altre 93 persone tra le quali 15 nostri connazionali, ma per tutti c’è l’obbligo di osservare la quarantena. La decisione è arrivata in base al “blocco” dei voli dal paese asiatico deciso ieri del Ministero della Salute. L’allarme non è comunque terminato in quanto nella giornata di domani sono previsti altri arrivi con 2 voli provenienti dal Qatar ed uno dall’India. Gli appartenenti alla comunità bengalese della capitale si stanno sottoponendo ai test per l’epidemia di Covid 19.

Ultime notizie Coronavirus, così nel resto del mondo

Le notizie che arrivano dal resto del mondo non sono buone. Negli Stati Uniti sono in netto rialzo i contagi ed i morti sia nello stato del Texas che in California. Nei due stati i nuovi casi sono stati oltre 10mila in un solo giorno. In totale negli USA i morti dell’ultimo giorno sono stati circa 1.100, e la curva non sembra voler scendere. Preoccupazioni anche in Australia ed in India dove si registrano nuovi focolai. Il numero dei morti nel paese asiatico ha superato quota 20mila. La proclamazione di un nuovo lockdown a Belgrado ha provocato una serie di scontri nella notte scorsa, mentre in Catalogna è stato stabilito l’obbligo di indossare la mascherina protettiva anche se si è a distanza di sicurezza.



