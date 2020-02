Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: Coronavirus, ferma nave con 35 italiani (7 febbraio)

Secondo le ultime notizie, nella baia di Yokohama la nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan è in quarantena. A bordo ci sono anche 35 italiani. Venti persone risultano positive al test del coronavirus. Le autorità sanitarie cinesi hanno sottoposto 3700 passeggeri al test. A livello generale in Cina sono morti per l’epidemia 600 persone e quasi trenta mila risultano infetti. A Hubei il numero delle persone infettate sono quattro mila ed il numero delle persone decedute è salito a 70. Un quadro aggiornato secondo quanto riferito dal Center for Systems Scienze ad Engineering della statunitense Johns Hopkins University. Nel dettaglio si contano 600 decessi, di cui 500 in Cina e 50 all’estero, dati comunicati dal Ministero della Sanità cinese. La Hong Kong University of Science and Technology ha fornito ai vari enti ospedalieri strumenti in grado di eseguire il test di positività del coronavirus in soli 30 minuti. Allo stato attuale si tratta del più veloce congegno di rilevamento per il coronavirus a livello mondiale. Intanto si sta lavorando su di un farmaco sperimentale “Remdesivir” che dovrebbe contrastare efficacemente il nuovo virus letale.

Ultime notizie, treno deragliato: 2 morti e 30 feriti

Intorno alle 5.40 un treno Frecciarossa, partito ieri mattina alle 5,15 circa da Milano in direzione Salerno, è uscito dalle rotaie a Ospedaletto Lodigiano, nel comune di Lodi. Morti il conducente, Giuseppe Cicciù di anni 51 ed un ferroviere, Mario Di Cuonzo di anni 59. Una trentina le persone ferite, solo due in modo grave. I sindacati hanno indetto uno sciopero per domani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, il treno sarebbe uscito dai binari terminando la corsa in un primo momento contro un carrello presente su di un binario e successivamente contro una palazzina delle ferrovie. Poco distante dal tragico evento erano in corso dei lavori di manutenzione di alcuni binari. E’ stata aperta un’indagine da parte della Procura di Lodi. Il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, in mattinata ha eseguito un sopralluogo sul luogo del sinistro. Secondo il prefetto ipotizzare un’ irregolare manutenzione del treno con la tragedia appare prematuro. Il magistrato, presente sul luogo del disastro, ha chiesto chiarimenti a due tecnici per chiarire la dinamica dei fatti. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Lodi per le necessarie cure.

Ultime notizie, divorzio Berlusconi-Lario: accordo raggiunto

E’ terminato il contenzioso tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. In mattinata un magistrato del Tribunale di Monza ha siglato l’accordo raggiunto tra le parti, anche sotto l’aspetto economico. Le parti hanno rinunciato alle reciproche richieste di soldi. In base agli accordi raggiunti Berlusconi verserà in favore di Veronica Lario una somma di denaro “una tantum” che servirà in parte a pagare le spese degli avvocati. La battaglia legale tra Silvio Berlusconi e Veronica può ritenersi chiusa.



