ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: Coronavirus in Italia da settembre 2019 (17 Novembre)

Numeri in ribasso per quanto riguarda i nuovi contagi da Coronavirus nel bollettino di ieri. Ma come è consuetudine settimanale il numero dei tamponi effettuati nella giornata festiva è stato più basso e quindi ai 33.979 positivi corrisponde un rapporto più alto, che ha raggiunto il 17,4%. Nella giornata di esordio in zona rossa di Toscana e Campania, i decessi sono stati 546, mentre l’aumento delle terapie intensive è stato di 116 unità con un totale di 3.422. Purtroppo nel totale del territorio italiano i contagiati sono oltre 700mila e le regioni con il maggior numero sono Lombardia, Campania e Piemonte. Il numero dei guariti, che ieri era stato di 12.196 è calato a 9.376., con il totale da inizio pandemia che è di in questo momento di 420.810.

Ultime notizie, Lewis Hamilton vince il suo settimo mondiale

Nel GP di Turchia Lewis Hamilton ha conquistato il successo, ottenendo così in anticipo anche il settimo titolo mondiale della sua prestigiosa carriera, eguagliando il tedesco Schumacher. Il pilota inglese della Mercedes ha vinto alla fine di un Gran Premio disputato tutto su una pista viscida, che non ha consentito l’uso delle gomme slick, confermando di essere attualmente il più forte. Partito dalla terza fila, Hamilton è riuscito a prendere la prima posizione superando Perez, dopo che la prima parte della gara aveva visto in testa le due Racing Point. Hamilton è stato nettamente il migliore nella gestione delle gomme intermedie e ha battuto Perez, mentre al terzo posto si è piazzato un rinato Vettel che proprio nelle battute finali ha superato il compagno di squadra Leclerc, che ha chiuso al quarto posto.

Ultime notizie, il covid 19 nel nostro paese nel mese di settembre del 2019

Una notizia che arriva dall’Istituto tumori di Milano ipotizza che già dal mese di settembre 2019 in Italia fosse presente il coronavirus. L’affermazione si basa su uno studio effettuato su circa 1000 campioni di sangue di pazienti che erano stati protagonisti di uno “screening” relativo al cancro ai polmoni. L’analisi dei dati ha rivelato che circa 5 mesi prima dell’arrivo del coronavirus in Italia erano presenti gli anticorpi propri del virus. Molti scienziati però non sono d’accordo con questo, e giudicano molti difficile che il virus circolasse già così in anticipo.

Ultime notizie, la situazione in USA

In un tweet l’attuale presidente USA, Donald Trump, ha scritto: “Ha vinto perché il voto era truccato” ed in questa maniera ha ammesso per la prima volta la sconfitta. In un tweet successivo Trump ha dichiarato che non concede la vittoria al rivale, continuando a parlare di brogli elettorali e confermando che la partita per la Casa Bianca non è ancora conclusa. Le accuse del presidente non sono però sostenute da prove materiali e quindi non si aspettano dei cambiamenti anche perché il vantaggio conquistato d Joe Biden, che Trump evita sempre di nominare nelle sue parole, è molto ampio.

Ultime notizie, aggiornamento sul vaccino

Il vaccino Pfizer potrebbe arrivare in Italia già nel mese di gennaio 2021, con un quantitativo totale disponibile di 1 milione e 700mila dosi. Una notizia che non è ancora confermata, ma che rappresenta certamente un buon segnale, in attesa del calo dei contagi e dei morti che ancora non sta arrivando. Secondo alcuni scienziati, per avere una situazione stabile sarà comunque necessario attendere molti mesi del 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA