Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: lettera Mattarella a Presidente Stenmeier

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha spedito una lettera di risposta all’omonimo tedesco Frank-Walter Stenmeier dopo la missiva dei giorni scorsi in cui la Germania offriva collaborazione e aiuti all’Italia nel pieno dell’emergenza coronavirus: le ultime notizie giunte per nei bollettini tragici hanno portato il Governo ad un nuovo decreto (qui i dettagli) con la stretta sulle attività non essenziali chiuse da domani, ma nel frattempo il Quirinale ha voluto esprimere il senso di una emergenza nazionale ai vicini e alleati della Germania. «Desidero ringraziarTi molto per la lettera con cui mi hai rinnovato la solidarietà del popolo tedesco e la Tua personale per le sofferenze che l’epidemia del coronavirus sta provocando in Italia. Stiamo affrontando tutti – Germania, Italia e tanti altri Paesi – questo pericolo, inatteso e grave», scrive Mattarella nella lettera a Stenmeier, concludendo «L’intesa tra i nostri Ministeri della Salute con l’invio dalla Germania in Italia di forniture di dispositivi medici è di grande importanza anche come segno della profonda amicizia che lega i nostri Paesi. Come hai scritto nella Tua lettera abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà. L’Unione Europea, con i suoi vertici, sta operando con serietà e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono certo che continuerà a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l’efficace vicinanza dell’azione dell’Unione».

COVID 19,BERGAMO:INTERVENTO DEI MILITARI PER L’EMERGENZA FUNERALI

Sono dovuti intervenire a Bergamo ulteriori forze militari per trasportare in altre sedi decine di feretri, posizionati temporaneamente nella camera mortuaria. Il forno crematorio non è più in grado di fronteggiare le numerose richieste dei cittadini. Solo nella giornata di ieri sono stati registrati 88 decessi a causa del coronavirus. La situazione, dice il sindaco, è ancora più problematica poiché dopo la sepoltura devono essere adottate misure di disinfestazione che in passato venivano effettuate ogni 15 giorni. Infatti gli ambienti di lavoro, con i nuovi provvedimenti sanitari, devono essere disinfettati ogni 2 giorni per la tutela dei dipendenti.

GRECIA , SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 5.9

Alle ore 00:49, ora locale, il nord ovest della Grecia è stato colpito da una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. La scossa sismica è stata sentita in Puglia e Calabria. Lo ha riferito l’Autorità nazionale greca di gestione delle catastrofi e delle emergenze. Non si hanno al momento notizie su possibili danni a persone o cose. L’epicentro è stato rilevato vicino a Paramythia, nei pressi di Parga.

LOMBARDIA, FONTANA: RICHIESTA ACCOLTA PER INTERVENTO MILITARE

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha tenuto una conferenza stampa in mattinata per l’emergenza Covid 19. Il governatore ha voluto precisare la situazione drammatica che sta vivendo il nord: il numero dei decessi è in continuo aumento. Fontana ha fatto sapere che la richiesta avanzata ieri al Presidente del Consiglio circa l’intervento dell’esercito in Lombardia è stata approvata. Si parla per il momento di 114 militari in più, un numero, sostiene il presidente, insufficiente per controllare coloro che non stanno rispettando le misure di contenimento imposte dal governo.

ITALIA, NUOVE RESTRIZIONI DEL GOVERNO

Le nuove restrizioni, contenute nella nuova ordinanza firmata da ministro della salute, Roberto Speranza, prevedono da oggi il divieto di tutte le attività all’aperto che non siano svolte vicino alla propria abitazione. Sono preclusi gli accessi ai parchi, ai giardini e vietati gli spostamenti verso le seconde abitazioni nei giorni festivi e prefestivi. Sport solo vicino alla propria abitazione. E’ stata inibita anche l’entrata ai parchi, alle ville, alle aree di divertimento ed ai giardini pubblici. Il provvedimento contempla la chiusura delle attività di somministrazione alimenti e bibite all’interno delle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio. Rimarranno aperte le attività lungo le autostrade solo per la vendita di prodotti da asporto. I bar e ristoranti che si trovano negli ospedali e negli aeroporti potranno essere aperti con l’obbligo di far rispettare il metro di distanza tra una persona e l’altra. L’ordinanza è valida dal 21 marzo fino al 25 marzo 2020.

MILANO, CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN AUMENTO

A Milano e provincia i casi di contagio da Covid 19 sono in continuo aumento: 3804 le persone infette, 526 in più rispetto a ieri. Il dato è stato comunicato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, facendo il punto sull’emergenza coronavirus.



