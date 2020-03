Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Coronavirus: nuova ordinanza per Fontana (23 marzo)

In Lombardia il governatore Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’interruzione delle attività degli uffici pubblici, lo stop degli studi professionali, il blocco dei cantieri, l’inibizione di praticare sport all’aperto, anche singolarmente. Fontana giustifica il suo provvedimento per la rapida diffusione del coronavirus. Inoltre è stata imposta la rilevazione della temperatura fisica nei supermercati e farmacie. Il provvedimento restrittivo prevede la chiusura di “tutte le strutture ricettive” ad eccezione di quelle preposte all’amministrazione dell’emergenza. Tutti i clienti presenti negli alberghi dovranno abbandonare le strutture entro le 72 ore dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento. Coloro che non rispetteranno il divieto di assembramento negli spazi pubblici incorreranno in una sanzione fino a 5.000 mila euro. Da oggi su tutto il territorio lombardo saranno legittimati ad aprire i negozi alimentari, le edicole, le farmacie e parafarmacie, nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro. In una nota è stata data la facoltà ai sindaci di aumentare gli ordini restrittivi in base alle singole necessità. Nuove misure restrittive sono state approvate per il Piemonte fino al 3 aprile. Il governatore, Alberto Cirio, farà chiudere “tutto quello che è possibile in base ai poteri delle Regioni”. Nelle nuove misure di contenimento sono previsti i divieti di assembramento negli spazi pubblici e limitazioni degli accessi negli esercizi commerciali.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, nella nuova ordinanza ha previsto la chiusura di domenica dei supermercati e la limitazione di uscita di casa se non per stretta necessità. Solo le farmacie, le parafarmacie e le edicole saranno aperte. Non sarà possibile allontanarsi per oltre 200 metri dalla propria abitazione per fare una passeggiata. Zaia si aspetta dal popolo veneto il rispetto dei nuovi provvedimenti restrittivi per contrastare l’epidemia. La polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, in totale 80 uomini, saranno impegnati per fare rispettare i vincoli di spostamento su tutto il territorio della provincia di Venezia. Le operazioni di controllo sono iniziate oggi.

Ultime notizie, Coronavirus: ordinanza presidente Calabria

Il presidente della Calabria, Jole Santelli, ha firmato un’ordinanza che sancisce un limite rigido per gli spostamenti di entrata ed uscita dalla regione fino al 3 aprile, salvo proroga. Saranno consentiti solo gli spostamenti per giustificati motivi legati al lavoro, per le opere essenziali o per gravi complicazioni di salute. Il provvedimento d’urgenza è stato varato per limitare la diffusione dell’epidemia, spiega Santelli.

Ultime notizie, Coronavirus: allarme epidemia ad Agrigento

Allarme epidemia ad Agrigento per Coronavirus. Nel reparto di cardiologia dell’ospedale San Giovanni di Dio si è sviluppato un focolaio. Un’assistente, un medico ed una paziente di anni 76, con problemi cardiaci, sono risultati positivi al test del coronavirus. Primo decesso in ospedale per Covid 19. Era un uomo di 70 anni , con patologie pregresse, ricoverato in terapia intensiva dal 25 febbraio.



