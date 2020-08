ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora, Covid brusco calo di contagi in Italia (4 Agosto)

Il bollettino di ieri dell’epidemia di Coronavirus vede un brusco calo del numero dei contagi, solo 159 in totale sull’intero territorio nazionale, ma un leggero aumento dei morti, 12. Il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva è di 41. Il calo dei contagi potrebbe essere in relazione al minor numero dei tamponi fatti e sono state 5 oggi le regioni senza nuovi casi di contagio, mentre la regione con il maggior numero di nuovi casi, 34, è l’Emilia Romagna, seguita da Lombardia e Veneto, entrambe sopra quota 20.

Ultime notizie, inaugurato il nuovo ponte di Genova

Poco prima di due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, nella giornata di ieri si è celebrata l’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio, con la presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche. Prima della cerimonia Mattarella ha incontrato nuovamente i familiari delle 43 vittime della tragedia dell’agosto 2018 e ha dichiarato che è il momento di accertare in modo rigoroso le responsabilità di quanto accaduto. Anche il premier Giuseppe Conte ha parlato durante la cerimonia sottolineando il grande lavoro che è stato svolto, che conferma la capacità dell’Italia e degli italiani di rialzarsi dopo le tragedie. Per l’inaugurazione c’è stato anche il passaggio delle Frecce Tricolori e dopo l’inno italiano sono stati letti i nomi delle vittime. I rappresentanti delle istituzioni si sono recati sul ponte e durante la cerimonia si è verificata una intensa pioggia, ma al termine si è manifestato uno splendido arcobaleno che potrebbe essere il segno migliore per la rinascita di tutta la zona e dell’Italia. Presenti anche il sindaco di Genova, Bucci, il governatore della Liguria, Toti, e i presidenti dei due rami del Parlamento. Oltre all’inno nazionale si sono sentite nell’aria anche le musiche e le parole della canzone di Fabrizio De Andrè intitolata Creuza de ma.

Ultime notizie, GNV Azzurra per la quarantena dei migranti

Per poter ospitare i migranti che devono effettuare la quarantena dopo essere sbarcati nel nostro paese, a Porto Empedocle è arrivata una nave. La GNV Azzurra che ora dovrà essere esaminata per verificare che tutto sia a posto prima di far salire a bordo i migranti. La commissione stabilirà l’idoneità della GNV Azzurra come “nave passeggeri” e successivamente darà l’OK.

Ultime notizie, Juan Carlos lascia la Spagna per…

L’inchiesta sulla presunta evasione fiscale ha costretto l’ex Re di Spagna, Juan Carlos a prendere la decisione di lasciare il suo paese. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di trasferimento di somme ingenti nei cosiddetti paradisi fiscali. Nonostante questa partenza, secondo il legale dell’ex sovrano, Juan Carlos rimane comunque a disposizione della procura che sta portando avanti le indagini, anche se ufficialmente non si trova sotto indagine. Lo stesso Juan Carlo ha comunicato questa decisione al figlio Felipe, attuale re di Spagna.

Ultime notizie, danni da maltempo al nord Italia

Le regioni del nord Italia sono state colpite da una grave ondata di maltempo che ha provocato anche danni ingenti, specialmente nella provincia di Mantova, con dei nubifragi che sono iniziati nella notte scorsa e sono andati avanti anche stamattina. Il settore più colpito è quello dell’agricoltura con diversi raccolti persi. Disagi pesanti anche in altre regioni come il Piemonte, il veneto e l’Emilia Romagna, con il maltempo che ora si sta spostando verso sud.



© RIPRODUZIONE RISERVATA