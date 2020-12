Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, da fine gennaio prime dosi di vaccino (7 Dicembre)

La curva dei contagi da Coronavirus scende, ma lentamente. Ieri sono stati segnalati circa 19 mila casi contro i 21 mila di ieri con un aumento del tasso di positività ovvero il rapporto fra positivi e numero di tamponi. Le restrizioni imposte stanno avendo quindi effetto, ma non basteranno a fermare il virus e a farci uscire dalla pandemia. Superate le 60 mila vittime, ma scendono i ricoveri e le persone che necessitano di terapia intensiva. Una frenata nella discesa è comunque prevedibile anche se è la percezione del pericolo da parte delle persone a fare la differenza.

Ultime notizie, Da fine gennaio la campagna vaccinale per il COVID

Inizierà a fine gennaio, sempre che il vaccino venga approvato dalle Autorità per il farmaco, la campagna vaccinale per il COVID nel nostro Paese. L’Hub di stoccaggio delle dosi di vaccino è stato individuato nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, nei pressi di Roma. Il vaccino sarà gratuito e sarà disponibile per tutti gli italiani. Le dosi non arriveranno tutte assieme e dopo le categorie più a rischio e i medici verranno vaccinate le persone che non hanno contratto il virus e solo a seguire quelle che lo hanno contratto ma hanno un numero di anticorpi non sufficiente.

Ultime notizie, Ondata di maltempo in Italia

Grande ondata di maltempo in Italia con frane e smottamenti che hanno colpito molte zone d’Italia da nord a sud. Allerta rossa nel modenese col fiume Panaro che ha rotto gli argini mentre la ferrovia del Brennero è stata riaperta da poco a causa del pericolo di frane. Frane e allagamenti anche in Sicilia.

Ultime notizie, Tragico incidente in tangenziale a Milano

Hanno perso la vita padre, madre e la sorella di 12 anni mentre restano ricoverati in ospedale in gravi condizioni i due fratelli di 16 e 10 anni. L’incidente sulla tangenziale ovest di Milano all’altezza di Rozzano forse per la pioggia o per la velocità con la macchina dove viaggiava la famiglia che è stata tamponata a forte velocità da una vettura che li seguiva. Pochi secondi e alle 20.00 di ieri sera l’impatto violento ha fatto ribaltare la vettura della famiglia che è stata poi colpita da una terza vettura che sopraggiungeva. Disposti accertamenti sui conducenti di tutti i veicoli coinvolti.

Ultime notizie, Previsto un vero e proprio esodo per il 19 e 20 dicembre

Voli pieni e treni già prenotati per quello che si preannuncia come un massiccio esodo dal nord a sud che vedremo nei giorni 19 e 20 dicembre prima dell’entrata in vigore delle misure anti COVID che vieteranno lo spostamento fra regioni e, nei giorni 25, 26 e 1 gennaio, anche fra i comuni con forti proteste da parte delle regioni per queste misure. I controlli saranno serrati con sanzioni pesanti per chi viola i divieti. Il timore è di rivivere la fuga al sud scatenatasi dopo la chiusura del primo lockdown di marzo.



