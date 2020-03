Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Donald Trump e il Coronavirus negli Usa (30 marzo)

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha imposto la quarantena per le città di New York, New Jersey e Connecticut. Il presidente ha solo imposto la chiusura dei confini. I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, per limitare gli spostamenti in aereo ai cittadini americani ed ai turisti, hanno diffuso degli “avvisi di viaggio” nei tre Stati per 14 giorni, nonostante l’aumento della diffusione dell’epidemia: sono a New York si contano oltre 124 mila contagi e 2 mila morti. Il governatore dello Stato di New York ha espresso il proprio disappunto nei confronti del presidente. Intanto sale l’emergenza epidemia nel resto degli Stati Uniti. Sono stati registrati nuovi focolai in Michigan e in Illinois. A Detroit il sindaco Mike Duggan ha sollecitato la popolazione a rimanere a casa per contenere il contagio.

ULTIME NOTIZIE, 5694 PERSONE MORTE PER CORONAVIRUS

Le persone morte a causa del Coronavirus sono 5.694, mentre il numero dei casi di contagio è salito a 72.248. Lo riferisce il quotidiano El Pais. La maggiore concentrazione dei casi di infezione, scrive l’autorità sanitaria locale, si è registrato a Madrid con 21.520 casi positivi e 2757 decessi. Segue Catalogna con 15.026 episodi di contaminazione. Anche la regione di Castiglia La Mancha non è stata risparmiata: in due giorni 448 decessi. Solo nella giornata di ieri la Spagna ha superato il record di 832 perdite umane nell’arco di 24 ore. Il direttore del Centro per le Emergenze Sanitarie, Fernando Simón, ha riferito alla Cnn che l’aumento dei decessi è in diminuzione, nonostante i dati non siano confortanti. Secondo Simon la Spagna sta raggiungendo il picco dei contagi, come confermato dall’autorità sanitaria locale. Intanto oggi il Consiglio dei ministri straordinario si è riunito per approvare il fermo di tutte le attività cosiderate non essenziali per le prossime due settimane.

ULTIME NOTIZIE, LE RISERVE DEL MESSICO

Il presidente del Messico Andre’s Manuel Lopez Obrador, nonostante l’aumento dei contagi e decessi, si è riservato di prendere nuovi provvedimenti per contenere la propagazione del virus. Solo nella giornata di sabato il numero delle persone infette è salito a 131. In due settimane l’aumento è stato del 237%. Le persone decedute in sala intensiva sono 16, quattro nelle ultime 48 ore. Lo comunica l’autorità sanitaria locale.

ULTIME NOTIZIE, DPCM DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il presidente del Consiglio ha sottoscritto un nuovo dpcm che prevede 4,3 miliardi in favore dei Comuni, finalizzati per assicurare un sostegno economico contro l’emergenza epidemia. Oltre 400 milioni verranno devoluti alle persone bisognose. Nel nostro Paese il numero delle persone infette da Covid 19 è diminuito. Sono aumentati i guariti, mentre i casi di decesso hanno raggiunto quota 10.000. In totale in Italia i casi di positività, comprese le persone dimesse dagli ospedali e morti, sono 92.472, di cui 39.533 in quarantena domiciliare con sintomi lievi e 3.856 in sala intensiva.



