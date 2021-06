Ultime notizie/ Oggi ultim’ora funivia Mottarone: Consiglio “cambio gip non corretto”

Ultime notizie funivia Mottarone: “cambio gip non corretto”

Da un lato il cambio del gip “in corsa” non fu corretto, dall’altro la stessa giudice Banci Buonamici non poteva auto-assegnarsi il fascicolo iniziale sulla strage: è questo quanto emerge, secondo Sky Tg24, dal Consiglio giudiziario di Torino riunitosi per dirimere il parere ufficiale da inviare al Csm sul “caso” della funivia Mottarone e sugli scontri avvenuti nella Procura di Verbania tra gip e presidente Tribunale. In primo luogo, non fu affatto corretta la decisione del presidente del tribunale di Verbania Luigi Montefusco di sostituire il giudice Donatella Banci Buonamici con il giudice Elena Ceriotti nell’inchiesta sulla tragedia del 23 maggio: ma la sostituta gip non avrebbe dovuto auto-assegnarsi il caso, elemento sovente pare nella Procura di Verbania visto l’intasamento di fascicoli nell’ufficio principale. Spetterà poi al Csm stabilire quali eventuali errori e responsabilità siano avvenute nei giorni immediatamente successivi alla strage, elemento determinante anche per proseguire nelle indagini al fine di ristabilire la verità di quanto successo nel dramma di quella funivia che spazzò via la vita di 14 persone a bordo. (agg. di Niccolò Magnani)

Il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus segnala 389 nuovi casi con il tasso di positività che rimane invariato rispetto a quello di domenica, allo 0,5%. Il calo dei contagi è dovuto anche al limitato numero dei tamponi eseguiti, ma il numero è comunque inferiore a quello di lunedì scorso. Cala rispetto al giorno precedente anche il numero dei morti, che sono 28. Per quanto riguarda le regioni, ad avere fatto registrare il numero più alto è stata la Sicilia, mentre cinque regioni, l’Umbria, la Valle D’Aosta, la Liguria, il Molise e la Basilicata, non hanno fatto registrare nessun caso. Anche i numeri dei ricoveri sono positivi con un calo di 5 unità per le terapie intensive e di 20 unità nei reparti ordinari. Grazie al numero dei guariti il totale degli attualmente positivi passa a 54.682.

Previsioni meteo sull’Italia

Le previsioni del tempo sull’Italia per quanto riguarda questa settimana sono nel segno del grande caldo a causa della permanenza, sul nostro territorio, dell’anticiclone. Il caldo africano si farà sentire in tutte le regioni, ma soprattutto nelle grandi città ed al sud dove in alcuni casi si toccheranno anche i 46 gradi di temperatura massima. Il rialzo delle temperature proseguirà per tutta la settimana con particolare attenzione al fine settimana, mentre nelle regioni alpine si potranno avere degli isolati temporali fino alla sera di mercoledì.

Lo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto

E’ entrata ufficialmente in vigore la misura che vede decadere l’obbligo dell’uso di mascherine all’aperto. In questo primo giorno comunque, diverse persone hanno continuato ad indossarla, per prudenza ed anche per il possibile contagio che deriva dall’aumentare dei casi legati alla variante Delta, per la quale non è chiara l’efficacia del vaccino.

Le decisioni riguardo al blocco dei licenziamenti

Le decisioni tanto attese riguardanti il prolungamento del blocco dei licenziamenti sono arrivate, con il prolungamento del blocco solo per le aziende del settore tessile e per quelle che sono legate a questo settore. Questa è l’indicazione della Cabina di regia, della quale il Premier Draghi parlerà con le rappresentanze sindacali. Intanto si va verso una sospensione semestrale, a partire dal 1 Luglio del cashback.

Trovata morta a Valsamoggia la 16enne Chiara Guzzetti

Chiara Gualzetti, la ragazza che era scomparsa da casa, è stata trovata morta a Valsamoggia, dopo essere stata colpita da numerosi colpi di coltello che l’hanno colpita sia al torace che alla gola. La ragazza abitava a Monteveglio, a pochi chilometri dalla località dove è stata trovata cadavere. Le prime ipotesi degli investigatori virano verso un suo amico con il quale si era incontrata prima di scomparire da casa.

Gli europei di calcio

La nazionale spagnola ha avuto bisogno dei tempi supplementari per avere ragione di una coriacea Croazia che l’ha impegnata fino alla fine. La partita è stata molto spettacolare e si è conclusa con il punteggio di 5-3. In serata clamorosa sorpresa: la Svizzera, dopo una rimonta nei minuti finali, elimina ai calci di rigore la favorita Francia, raggiungendo proprio la Spagna ai quarti di finale.



