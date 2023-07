Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Grecia: maxi incendio sull’isola di Rodi, foresta distrutta. 30mila in fuga

Incendio Grecia ultime notizie, in fiamme l’isola di Rodi

Prosegue ormai da ore l’enorme incendio esploso ieri a Rodi in Grecia con le fiamme fuori controllo che stanno distruggendo gran parte della vegetazione della splendida isola nel Mediterraneo. Evacuati 30mila, di cui 2mila trasportati via nave dalle spiagge perché impossibilitati a fuggire nell’entroterra dell’isola: l’incendio ha bruciato praticamente un’intera foresta, distruggendo anche alberghi di lusso per turisti da tutto il mondo, oltre a molte abitazioni.

Vigili del fuoco impegnati da quasi un giorno ormai per provare a domare il rogo con le fiamme che anche nella mattinata di domenica 23 luglio sembrano fuori controllo: turisti, cittadini locali e autorità stesse in fuga sono ospitate in queste ore da alcune barche a vela private, dai gonfiabili delle forze speciali e da una nave crociera Blue Star che si è offerta di ospitare alcuni sfollati.

Ultime notizie, oggi le Elezioni Generali in Spagna

Sono i popolari di Nunez Feijoo ad essere favoriti alle elezioni che si tengono oggi in Spagna ma si ipotizza che per poter governare i popolari dovranno stringere un’alleanza col partito di estrema destra “VOX”. L’attuale Primo Ministro Sanchez, leader del partito socialista, già pesantemente sconfitto alle recenti elezioni amministrative, cerca un allargamento verso sinistra ma oltre al partito “VOX” si ipotizza che saranno determinanti i piccoli partiti autonomisti del Paese.

Maltempo al nord e caldo al sud: le ultime notizie

Forti piogge e grandinate persistono a nord con gravi danni soprattutto in Lombardia ed Emilia Romagna. Acquazzoni violentissimi con vento che superava i 100 km/h hanno colpito l’Italia settentrionale mentre resta nella morsa del caldo afoso il centro sud con 18 città da bollino rosso per il caldo, terreni inariditi e raccolti agricoli a rischio.

Ultime notizie Autostrade: traffico e giornate da bollino rosso

Primo di quattro fine settimana di forte traffico per chi si recherà nelle località turistiche in macchina. Saranno tutte giornate da bollino rosso o, in alcuni casi, persino da bollino nero. Sotto pressione anche gli aeroporti italiani con numeri di passeggeri record e scali della Sicilia nel caos dopo l’incendio che ha colpito l’aeroporto di Catania rallentandone l’operatività con l’esigenza di dover spostare parte del traffico sugli altri scali dell’isola.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa: ultime notizie migranti

Grazie al bel tempo e al mare calmo, continuano senza sosta gli sbarchi nell’isola di Lampedusa da cui sono stati portati verso la terraferma 750 migranti già ospiti del locale centro di prima accoglienza.

Si tiene oggi, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prima conferenza internazionale su sviluppo e immigrazione. ”Un grande successo italiano” commenta il Presidente del Consiglio Meloni che vedrà 20 Paesi dell’area del Mediterraneo oltre ai principali leader dell’Unione Europea. La conferenza, richiamandosi a quello che il Governo ha denominato “Piano Mattei” vuole unire la cooperazione a reciproche opportunità economiche con un modello non predatorio.

Ultime notizie Pd: scontro e dialogo nel partito

Un evento organizzato a Cesena dalla corrente del PD legata al Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini si è rivelato l’occasione per far tornare Prodi nelle file del partito. Una sferzata dell’ex Presidente del Consiglio che invita il partito a non essere rassegnato in un Paese a sua volta rassegnato invitando tutti ad avere un progetto serio per il futuro.

Intanto prove di dialogo fra maggioranza e opposizione sul salario minimo con Fratelli d’Italia che invita l’opposizione a riparlarne a settembre e Forza Italia che afferma come vada implementato tagliando il cuneo fiscale.

Piano di sicurezza per l’Amazzonia

Il Presidente brasiliano Lula ha firmato un piano per la sicurezza della foresta amazzonica che prevede un forte incremento delle forze di polizia dedicate a combattere il fenomeno degli incendi dolosi e l’estrazione illegale di oro oltre al traffico di sostanze stupefacenti. Tutto questo mentre sulle coste dell’Uruguay una inspiegabile moria di pinguini ha colpito le coste del Paese sudamericano.











