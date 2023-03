Ultime notizie/ Oggi ultim’ora guerra Ucraina: Putin “armi nucleari in Bielorussia”

Ultime notizie guerra Ucraina: Putin schiera armi nucleari a Minsk, Kiev replica

Dopo la promessa del Regno Unito di inviare a Kiev armi con uranio impoverito per condurre la “campagna di primavera” di riconquista dei territori da parte dell’Ucraina, le ultime notizie che giungono dall’insanguinata guerra ad est dell’Europa sono tutt’altro che positive. L’escalation si rischia praticamente ogni giorno di più e l’ultimo annuncio del Presidente russo Vladimir Putin ne è una riprova: «Con il presidente Aleksander Lukashenko abbiamo concordato che dispiegheremo armi nucleati tattiche in Bielorussia senza violare il regime di non proliferazione».

La Russia risponderà in questo modo, chiarisce il Cremlino, «all’uso di munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste armi, ma non le ha ancora usate». Putin lo aveva in qualche modo preannunciato la scorsa settimana durante il dialogo con Xi Jinping a Mosca: «Nel momento in cui stavamo discutendo delle possibilità del piano di pace cinese, si è saputo che il Regno Unito ha annunciato non solo la fornitura di carri armati all’Ucraina, ma anche proiettili all’uranio impoverito. Vorrei sottolineare – aveva detto subito dopo l’annuncio di Londra – che se tutto ciò accadesse la Russia sarebbe costretta a reagire di conseguenza, tenendo presente che l’Occidente collettivo sta già iniziando a utilizzare armi con una componente nucleare». Risposta durissima arriva oggi dal Governo Zelensky, per voce del segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov: «La dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, un passo verso la destabilizzazione interna del Paese, massimizza il livello di percezione negativa e di rifiuto pubblico della Russia e di Putin nella società bielorussa. Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare».

A Lampedusa continuano gli sbarchi di migranti con circa 2mila persone che sono arrivate sull’isola nelle ultime 24 ore. Quasi tutti i migranti, che erano suddivisi in 4 gruppi, provengono dalla Tunisia e una volta sbarcati sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Le barche con le quali sono stati trasportati non sono state trovate.

La situazione è veramente tragica anche nell’hotspot dell’isola, che è dimensionato per ospitare 400 persone ma che attualmente ne ospita circa 1.800. Tra i migranti ci sono molti tunisini ma anche persone partite dalla Costa d’Avorio, dalla Liberia e dalla Guinea, che hanno pagato i trafficanti per il trasporto verso l’Italia.

Nella scorsa notte un tornado di grande violenza ha colpito lo stato del Mississippi causando allagamenti e ingenti danni con almeno 23 vittime oltre che decine di feriti e decine di dispersi. Ultime notizie dagli Usa riportate dalle autorità hanno diramato allarmi a tutta la popolazione chiedendo di stare attenti. La zona che è stata colpita dal tornado, secondo le agenzie di stampa statunitensi che hanno riferito la notizia, è vasta circa 160 chilometri e, secondo Abc news il numero dei morti è sicuramente destinato ad aumentare nelle prossime ore.

Ultime notizie ottimo per il pugilato italiano: nel mondiale di boxe in corso di svolgimento a Delhi, l’Italia ha conquistato una splendida medaglia d’oro grazie a Irma Testa. Nella finale la campana ha sconfitto la kazaka Ibragimova, aggiudicandosi quel titolo che le era sfuggito nella precedente edizione dei mondiali di Istanbul. Un match, quello contro la kazaka, che ha visto la testa combattere contro una avversaria di ottimo livello che ha interpretato la sfida sullo stesso piano dell’italiana puntando sulla mobilità e sulla abilità tecnica.

Irma testa, che ha il soprannome di “Butterfly” ha tenuto fede a questo ed ha danzato intorno all’avversaria colpendola con il suo jab sinistro e aggiudicandosi l’incontro ai punti con un netto 5 – 0 sancito dai giudici. Un titolo che ripaga la nostra atleta di tutti i sacrifici fatti fin da adolescente, come ha dichiarato la stessa Testa nell’intervista post gara.

Sulla pista portoghese di Portimao, Pecco Bagnaia ha iniziato alla grande la stagione 2023 della MotoGP. Il campione del mondo ha infatti portato la sua Ducati ufficiale sul gradino più alto del podio della gara sprint, novità che da quest’anno vedrà impegnati i piloti nel pomeriggio del sabato, precedendo la Ducati Pramac di Martin, superato priprio nel corso dell’ultimo giro, e la Honda di Marc Marquez. Il pilota spaqnolo della Honda aveva preso il via in prima posizione dopo aver migliorato nelle prove il primato della pista. Sfortunato l’altro pilota delle “rosse” di Borgo Panigale, Bastianini, vittima di un incidente con un contatto con Luca Marini che li ha fatti cadere entrambi. La gara sprint del sabato aggiudica metà punti ai piloti e nella gara ufficiale di oggi le posizioni di partenza saranno le stesse della Qualifiche, a differenza di quanto avviene in Formula 1.











