ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: il discorso di Papa Francesco (26 dicembre)

Nella Santa Messa di Natale il Papa ha ricordato che la logica della mente umana non deve essere interessata. L’amore che ha insegnato Dio è incondizionato, è un dono del tutto gratuito. Il Papa ha invitato il cristiano ad non avere timore esortandolo a non abbandonare la speranza. Bergoglio prosegue durante la sua predica: Dio continuerà sempre ad amare il genere umano anche se l’uomo non era all’altezza di comprendere e di corrispondere. Dio, ribadisce il Papa, ama senza alcuna restrizione, indipendentemente dalla volontà umana. L’uomo può avere commesso degli errori, anche gravi, ma Dio non riuscirà ad amarlo, a perdonarlo nel caso di un vero pentimento. Per raggiungere questo obiettivo l’uomo non deve avere paura, deve avere il coraggio delle proprie azioni. Anche gli uomini che si smarriscono agli occhi di Dio vengono amati in modo incondizionato. Il sommo pontefice esorta l’uomo a posare lo sguardo sul Bambino e ad abbandonarsi nella sua infinita tenerezza. Non dobbiamo più prendere scuse. Se nella Chiesa c’è qualcosa che non funziona, se nella vita di ogni giorno l’uomo incontra degli ostacoli, di fronte all’amore del Bambino non c’è giustificazione plausibile. Tutto davanti a lui passa in secondo piano.

Ultime notizie, “La protesta dei tutù”

Nella notte di Natale c’è stata una manifestazione denominata “la protesta dei tutù”. Le ballerine dell’Opera di Parigi si sono riunite in centinaia per protestare contro il provvedimento delle pensioni voluto da Emmanuel Macron. Nello specifico, i ballerini dell’Opera pretendono di cancellare quaranta sistemi pensionistici per racchiuderli in un solo sistema a punti. Davanti ai gradini del teatro dell’Opera si è tenuta la danza del quarto atto del Lago dei Cigni di Ciakovskij. Dietro le spalle dei danzatori le tv francesi hanno ripreso due striscioni di protesta: “L’Opera di Parigi è in sciopero” e “La cultura in pericolo”.

Ultime notizie, il piccolo quadro di Cimabue

Il piccolo quadro di Cimabue, scoperto nella cucina di una casa a Compiegne, nel nord di Parigi, resterà in Francia. La padrona di casa pensava che il quadretto fosse semplicemente una immagine religiosa senza valore. L’esperto d’arte, Jerome Montcouquil, ha confermato che il piccolo quadro rappresentante il Cristo deriso, è autentico. L’opera d’arte è stata stimata all’asta da Acteon per quasi 24,2 milioni di euro nel mese di novembre.

Il Bambino Gesù di colore nero

Sull’altare della cattedrale di Palermo, su iniziativa dell’arcivescovo Corrado Lorefice, nel rispetto dei migranti, ha messo il Bambino Gesù di colore nero. E’ stata una piacevole sorpresa per i credenti. Lungo il corridoio centrale della chiesa gli otto bambini e bambine, due emigrati e sei italiani, hanno appoggiato davanti al Bambino Gesù candele e fiori. Ai piedi del Bambino Gesù era stato posto il libro del Vangelo, aperto alla pagina che proclamava la venuta al mondo di Gesù in una mangiatoia.

Il saluto di Mario Mandzukic

Mario Mandzukic lascia la Juventus dopo 4 anni e mezzo e decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sempre con il suo inequivocabile stile. Torna così ad utilizzare il suo profilo Instagram fermo da quest’estate e riesce a commuovere i tifosi: “Il ringraziamento più grande va ai meravigliosi tifosi della Juventus che sono la vera ragione per cui il club è così grande e vincente. […] Per sempre vostro Mario”. Il croato ha poi ringraziato Massimiliano Allegri e Beppe Marotta, ma sorprendentemente ha escluso dalla lista delle persone da abbracciare Fabio Paratici e Andrea Agnelli alimentando in maniera indiretta chi lo voleva in lite con la società già dalla fine della scorsa stagione.



