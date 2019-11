ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora: indagini su sensori Ponte Morandi (23 novembre)

Gli investigatori, esaminando il documento “di programmazione del rischio”, hanno scoperto l’errato funzionamento dei sensori posizionati sul ponte Morandi. Nonostante il Cesi e il Politecnico di Milano avessero suggerito la loro sostituzione, nulla è stato fatto. Nel documento era stato specificato che il ponte era a “rischio crollo” sin dal 2015. Sul Ponte Morandi di Genova esisteva un impianto di controllo strutturale che però, dal 2015, risultava inefficiente in quanto viziato in seguito a dei lavori realizzati sulle corsie. A rendere noto il grave problema sono stati gli investigatori, con la partecipazione della procura del capoluogo ligure. Sulla questione sensori è intervenuta l’Aspi. La società precisa che nessuna analisi espletata sul cavalcavia presentava segnali di preoccupazione. L’Aspi, in merito alle indagini avviate dopo l’evento, si è resa subito disponibile per assicurare i presumibili responsabili alla giustizia.

Papa Francesco durante la visita pastorale nel Paese Asiatico ha contestato fermamente l’ attività turistica sessuale. Rivolgendosi ai vescovi papa Francesco ha richiamato i principi evangelici che differenziano il vero cristiano dal falso religioso. Durante il suo discorso ha incoraggiato tutti coloro che stanno sacrificando la propria vita in favore dei più deboli e schiacciati dalla povertà. Secondo il pontefice ha fatto presente che “i progressi tecnologici potrebbero non essere una soluzione” per risolvere il divario tra il ricco e il povero, un problema grave che sta affiggendo questo Paese. Al termine del suo discorso ha invitato la comunità internazionale a tutelare la dignità dei “diritti dei migranti e dei rifugiati”.

Ultime notizie, carabinieri nelle sedi ArcelorMittal di Roma e Taranto

I carabinieri di Roma e di Taranto hanno eseguito dei mirati controlli presso il colosso industriale per verificare eventuali sottrazioni di materie prime, la regolarità delle manutenzioni. Le ispezioni riguardano anche le operazioni di bonifica e la situazione complessiva della fabbrica. Intanto i pm milanesi hanno depositato l’atto di intervento nella causa civile per ottenere la prosecuzione delle attività e l’annullamento dell’azione di recesso del contratto di affitto richiesto dai legali dell’ex Ilva. In mattina è stato ascoltato un dirigente dello stabilimento siderurgico per chiarire le motivazioni della sospensione dell’attività.

Ultime notizie, arrestata banda di hacker

Un torinese, con residenza a Sanremo, insieme ai suoi sei collaboratori, tutti stranieri e dipendenti all’interno di famose agenzie investigative, sono stati arrestati dalla polizia postale per aver sottratto migliaia di informazioni private contenute negli archivi informatici della P.A, cioè dati sulla previdenza, posizioni contributive, di previdenza ed assistenza sociale ed altri dati sensibili di società operanti in tutto il territorio italiano. Le indagini degli investigatori sono iniziate a maggio del 2017 in seguito ad una denuncia della “TS-WAY”. Per raggiungere i loro scopi illegali la banda criminale usufruiva di sofisticati strumenti informatici per infettare i computer degli uffici pubblici in modo da ottenere facilmente i dati sensibili dei dipendenti. Recuperati gli ingenti incassi dell’attività illecita.

Ultime notizie, torna la Serie A

Torna la Serie A con la capolista che si presenta all’Atleti Azzurri d’Italia per una sfida molto interessante. Atalanta Juventus vedrà la scena senza da un lato Duvan Zapata e dall’altro Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Il big match della giornata Milan Napoli si giocherà alle ore 18.00 con le due squadre che hanno entrambe assoluto bisogno di portarsi a casa i tre punti. Stefano Pioli e Carlo Ancelotti non possono più permettersi di compiere nessun tipo di errore. La sera poi sarà il momento di Torino Inter con Antonio Conte che scenderà in campo con la consapevolezza di cosa ha fatto la Juventus per continuare la lotta alla testa della classifica.



