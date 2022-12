ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Indonesia: vulcano Semeru erutta, è allarme tsunami

Indonesia ultime notizie, erutta il vulcano Semeru: allarme tsunami in Giappone

Un anno dopo la strage del Monte Semeru, il vulcano più grande dell’isola di Giava in Indonesia torna a spaventare l’Asia: le ultime notizie rilanciate dall’isola indonesiana parlano della forte eruzione del vulcano Semeru con nubi di cenere alti quasi due chilometri nell’atmosfera. Dopo le prime eruzioni si è rigenerato l’allarme tsunami nel vicino Giappone: il Centro di vulcanologia e mitigazione dei disastri geologici ha aumentato lo stato di pericolo sul Monte Semeru da livello 3 al 4, quello più alto.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi "Vergine Maria ci guidi nella vita"

«Ciò significa che la popolazione è minacciata e che l’attività del vulcano si è intensificata», ha spiegato il portavoce del Centro Hendra Gunawan all’emittente Kompas TV. Villaggi ricoperti di cenere, lava che ha lambito la popolazione sulla scia di quanto successo ormai un anno fa con però in quel caso 50 morti accertati travolti dal misto di lava e cenere. Questa volta subito dopo l’eruzione non sono state segnalate vittime, ma Gunawan ha comunque consigliato alle persone che si trovavano nelle vicinanze «di rimanere ad almeno otto chilometri di distanza dal cratere». Inoltre, le autorità dell’Indonesia hanno intimato la popolazione di rimanere distanti almeno a 13 km lungo il fiume, dove si sta dirigendo la nube di cenere vulcanica.

SUPERENALOTTO, 10ELOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 3 dicembre: 5+1 da record!

Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memuntahkan awan panas. Jembatan Gladak Perak yang mulai dibangun, kini dihantam erupsi Gn Semeru kembali. Stay safe semua. (Kerasa,kelas 6,tunjungan plaza) pic.twitter.com/iKej4BqQUx — Avendi (@Avendi_Prasetyo) December 4, 2022

Doa untuk warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru, Jawa Timur. Stay safe saudara-saudaraku, banyak-banyak doa.🙏🤲

pic.twitter.com/5NtKzoljbO — Fakta Bola ⚽ (@FaktaSepakbola) December 4, 2022

Muoiono 4 giovani in un incidente stradale in Umbria: le ultime notizie

Quattro vittime, tutte molto giovani, sono il risultato di una uscita di strada a San Giustino, in Umbria, avvenuta nella tarda serata tra venerdì e sabato mentre si recavano a ballare in una discoteca di Sansepolcro. Tre avevano 22 anni tra le quali la guidatrice dell’auto, Natasha Baldacci, ed una 17 Luana Ballini, mentre i due ragazzi si chiamavano Gabriele Marghi e Nico Dolfi. La località dove è avvenuto l’incidente mortale purtroppo non è nuova a questi episodi visto che nel 1999, sempre in un incidente d’auto rimasero uccisi altri 4 ragazzi.

Terremoto oggi Isole Eolie, M 4.6/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel mar Tirreno

Prima della partenza per la discoteca i 4 avevano preso parte ad una festa di compleanno. Secondo le prime indagini delle forze dell’ordine a causare l’uscita di strada è stata la strada umida dopo la pioggia. L’auto è schiantata prima lateralmente e poi frontalmente e questo non ha lasciato scampo ai 4 ragazzi. Automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme ma anche i soccorritori non hanno potuto fare niente data la situazione.

Ultime notizie previsioni meteo sull’Italia: allarme maltempo

L’Orso russo sta graffiando l’Italia portando il gelo nelle regioni del Nord, mentre in quelle del centro sud in questi giorni comanderà la pioggia. L’anticiclone che proviene dalla Siberia sta causando un abbassamento delle temperature che dovrebbe però frenare nel corso della giornata di domenica, mentre l’intensità dei rovesci è destinata a restare tale. Sulle Alpi arriverà anche la neve che colpirà anche le zone pianeggianti specialmente per quanto riguarda il Piemonte. Nella settimana che inizia lunedì le temperature dovrebbero tornare a salire leggermente ma le condizioni generali parlano di una diffusa instabilità del maltempo che potrebbe far partire male il lungo ponte che va dall’8 all’11 dicembre.

Ultime notizie Manovra: bocciata da sindacati e Confindustria

La manovra finanziaria appena rilasciata dal governo Meloni non ha soddisfatto le parti sociali ed anche gli industriali. Entrambi infatti hanno dato un giudizio negativo anche se con motivazioni diverse. Secondo Confindustria la flat tax e gli aumenti delle pensioni hanno di fatto tolto denaro alle imprese, mentre il taglio operato al cuneo fiscale viene definito “risibile”. lo scontro con il governo è anche sulla norma relativa al Pos con il limite portato a 60 euro. Da parte delle confederazioni sindacali la Cgil parla di una manovra di corto respiro, nella quale mancano soldi specialmente per il Sud ed anche per il settore dell’istruzione e della cultura. Un pò più morbide le dichiarazioni della Cisl, mentre i rappresentanti della Uil hanno quasi ripetuto le posizioni della Confindustria.

I mondiali di calcio in Qatar: Ottavi iniziati

Ai Mondiali di calcio in Qatar sono iniziate le sfide degli ottavi di finale con il successo dell’Olanda di Van Gaal che ha battuto per 3 – 1 gli Stati Uniti: le reti di Depay, Blind e Dumfries rispondono al gol solitario di Wright. Gli olandesi si erano portati sul 2 – 0 nel primo tempo, poi gli Stati Uniti hanno dimezzato lo svantaggio in modo fortunoso, ma gli olandesi hanno subito risposto riportando il risultato dalla loro parte con il gol partita dell’ala destra dell’Inter.

Nei quarti di finale gli oranges giocheranno con l’Argentina di Messi, vincente ieri per 2-1 contro una troppo timida Australia: apre le danze il solito n.10 con un colpo da biliardo a metà primo tempo, poi i sudamericani trovano il raddoppio subito ad inizio ripresa per una papera del portiere Ryan che spalanca la strada al piattone di Alvarez. Riapre la partita nei minuti finali l’Australia – con brivido enorme al 97esimo, sventato dall’ottima uscita di Martinez – con l’autogol sfortunato di Enzo Fernandez su tiro di Goodwin. Oggi previste altre due sfide che valgono i quarti di finali: Francia-Polonia e in serata Inghilterra-Senegal.











© RIPRODUZIONE RISERVATA