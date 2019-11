Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: Karbala, attacco al consolato iraniano (5 novembre)

Per difendere il consolato iraniano le forze militari hanno sparato a salve per allontanare i manifestanti antigovernativi. La notizia è stata divulgata da alcuni testimoni iraniani. I dissidenti hanno colpito il consolato con pietre ed oggetti contundenti, bruciando con i copertoni le strade confinanti. Secondo le autorità militari lo scopo della manifestazione violenta è quello di creare una netta divisione tra i due paesi attigui. La protesta, iniziata di notte, è durata tutto il giorno. Per il momento non si contano feriti.

Ultime notizie, bombardato l’aeroporto di Tripoli

La battaglia contro la città di Tripoli accresce di intensità. Ahmed Al Mismari, portavoce delle forze militari di Haftar, comunica che ogni forma di bonaria trattativa di pace con Tripoli è terminata. Domenica sera l’aeroporto di Tripoli e di Misurata sono stati bombardati dall’esercito aeronautico del generale Khalifa Haftar. L’aeroporto di Tripoli, l’unico rimasto accessibile per i civili, è stato chiuso per motivi di sicurezza. Non è dato sapere al momento se durante il conflitto ci siano feriti o morti. Oltre all’aeroporto, gli aerei hanno annientato alcune postazioni militari della GNA ed il centro di addestramento militare di Misurata.

Ultime notizie, Conte: così il sud riparte

Con la presentazione del rapporto Svimez, Conte ribadisce l’importanza di investire al sud per incrementare la competitività a livello nazionale. Secondo il premier l’economia italiana rischia una paralisi se non c’è una rapida ripresa dell’economia delle regioni del Mezzogiorno. Il divario attuale tra nord e sud condiziona la qualità dei servizi elargiti ai cittadini del sud, condizionando la crescita delle imprese meridionali. Nel rapporto Svimez viene precisato che si è raggiunto il minimo storico delle nascite e che il gap occupazionale tra Sud e Nord è cresciuto al 21,6%. Un dato che preoccupa lo sviluppo economico del nostro Paese.

Ultime notizie, depredata la cattedrale patrimonio dell’Unesco

Tra domenica e lunedì dei rapinatori hanno sottratto nella cattedrale Sainte Marie l’Oloron tutta l’argenteria ed oggetti preziosi, tra cui una coppa ed un ostensorio, come riferito sindaco del Comune di Oloron, opere d’arte considerate patrimonio dell’Unesco. I ladri avrebbero fatto irruzione con un auto, una Peugeot 106, distruggendo una porta laterale della cattedrale. Sul paraurti anteriore dell’autovettura era stato fissato un grosso tronco d’albero per spaccare la porta secondaria.

Ultime notizie, frane ed allagamenti in Liguria

In Liguria è stato lanciato il codice rosso. Le intense piogge ed i forti venti hanno scoperchiato molte abitazioni a Lavagna. Le piogge più intense si sono riscontrate tra Sestri Levante e Moneglia, con decine di persone obbligate ad abbandonare le proprie abitazioni. Sospesi in queste zone le forniture di elettricità e di gas. Le esondazioni dei torrenti Gromolo e Petronio hanno creato seri danni alle abitazioni dei residenti. Le scuole rimarranno chiuse in tutte le zone colpite dal mal tempo. Il casello dell’autostrada di Sestri Levante in entrata è stato chiuso per precauzione. La circolazione ferroviaria risulta regolare.



