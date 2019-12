ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora: libertà vigilata per 70 detenuti (2 dicembre)

Le ultime notizie tornano indietro a sabato intorno alle 14 ora locale l’aggressore di Londra, Usman Khan, immobilizzato dalle forze dell’ordine e poi freddato, aveva addosso una cintura esplosiva ancora in fase di preparazione . Nonostante fosse stato condannato per terrorismo era in libertà vigilata con l’obbligo del braccialetto elettronico. Dopo l’azione criminale la rivendicazione dell’attentato è arrivata dall’ Isis. Il capo di Scotland Yard, Cressida Dick ha specificato che l’attacco è stato un fatto isolato. Le indagini continuano per avere la sicurezza Khan abbia colpito da solo. Il ministero della Giustizia britannico sta rivendendo i benefici della libertà vigilata. Più di 70 detenuti potrebbero non ricevere più tale beneficio. La Bbc ed alcuni media londinesi hanno dato la notizia dell’intenzione del governo britannico di adottare misure restrittive più severe a carico dei detenuti. L’opposizione Labour di Jeremy Corbyn ha subito contestato le manovre del governo britannico. Sin dalla giornata di ieri Boris Johnson, durante la sua visita presso il luogo dell’attacco, aveva garantito la stabilità della pena per tutti i detenuti ritenuti più temibili pericolosi per la società.

Ultime notizie, Papa Francesco contro il consumismo

Presso la Basilica di San Pietro Papa Bergoglio per la comunità cattolica congolese ha espresso il pericolo del consumismo, un male che svilisce la fede. La vita non è fatta solo di cose materiali. L’esistenza umana è fatta di incontri, con Dio e con il prossimo. Secondo il papa le abitazioni si stanno riempiendo di oggetti inutili, svuotando contestualmente la presenza dei figli. Il vero dramma, aggiunge papa Francesco, è la mancanza di tempo per Dio. Per il sommo pontefice spetta alla famiglia saper vigilare per contrastare ogni forma di tentazione del male. E’ con la preghiera che si può scoprire l’inganno delle cose materiali. E’ necessario opporsi alle luci accecanti degli sprechi “brilleranno ovunque in questo mese”. Credere nella preghiera come mezzo per la salvezza umana.

Ultime notizie, disinnescata bomba a Torino

E’ terminata la fase di disinnesto di un esplosivo bellico appartenente alla Seconda Guerra Mondiale a Torino. La bomba, dopo essere stata resa inoffensiva da parte del trentaduesimo Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinese, è stata trasportata per mezzo di una gru su di un autocarro e poi fatta brillare presso la cava di Cirié. La popolazione della zona è stata fatta evacuare durante l’intervento dei militari. Nel pomeriggio tutti i residenti del quartiere di San Salvario e di Crocetta sono tornati alle loro abitazioni. Anche lo spazio aereo del centro storico era stato chiuso per motivi di sicurezza. Le operazioni di evacuazione della zona interessata hanno avuto dei leggeri ritardi a causa di alcune persone presenti nella zona interessata oltre l’orario prefissato. Il sindaco di Torino e il sottosegretario di Stato alla Difesa hanno seguito attentamente le operazioni di disinnesco.

Ultime notizie Serie A, l’Inter supera la Juventus

La domenica di Serie A regala delle sorprese con lo stop inatteso della Juventus tra le mura amiche contro il Sassuolo. Alle 12.30 i bianconeri di un opaco Cristiano Ronaldo impattano 2-2 contro la fantasiosa squadra di Roberto De Zerbi, lasciando il passo all’Inter. Antonio Conte non sbaglia e superando 2-1 la Spal a San Siro torna primo. Il Milan anche torna alla vittoria grazie a una rete nel finale di Theo Hernandez, mentre la Lazio è sempre più terza grazie al 3-0 firmato Immobile-Luis Alberto contro l’Udinese. E’ crisi nera per il Napoli di Ancelotti che cade tra le mura amiche contro il Bologna. Mentre vince a Verona la Roma per 2-1 grazie a un rigore di Diego Perotti.



