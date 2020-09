Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, mazzate maltempo e calo del Pil (1 Settembre)

Il Pil del nostro paese ha registrato un calo del 12,8% nel secondo semestre 2020, mentre su base annua la contrazione prevista si attesta al 17,5%. Le aziende e le famiglie annaspano mentre i consumi sono in caduta libera: ogni abitante nel 2020 spenderà circa 1.900 euro in meno rispetto al 2019.

Ultime notizie, danni gravissimi per il maltempo

Sono gravissimi i danni provocati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta con forti venti, piogge torrenziali, grandinate e mareggiate sulle regioni del Centro Nord. In mattinata è stata riaperta l’Autostrada del Brennero, dopo l’abbassamento del livello del fiume Adige, rientrato entro i livelli di sicurezza. Durante la notte due turisti tedeschi hanno perso la vita in un incidente vicino a Laives, lungo il percorso alternativo dopo la chiusura dell’autostrada. La tragedia più grave resta tuttavia quella avvenuta al campeggio Verde Mare di Massa Carrara, dove le due sorelline Jannat e Malal, di 3 e 14 anni, sono morte schiacciate dal crollo di un pioppo che si è abbattuto sulla tenda in cui dormivano. Le bambine, stavano trascorrendo qualche giorno di villeggiatura al mare con la famiglia grazie al bonus vacanze, ma il soggiorno si è trasformato in dramma. Il premier Conte ha espresso la propria vicinanza alla famiglia in un tweet. Intanto il maltempo si sta spostando verso le regioni del Sud.

Ultime notizie, altri 996 positivi in Italia

In primo piano resta anche la pandemia da Coronavirus: ieri il bollettino della protezione civile evidenzia 996 nuovi positivi, in deciso calo rispetto ai 1.365 casi di ieri. Si tratta di un dato rassicurante, che tuttavia non deve fare abbassare la guardia; distanziamento sociale e mascherina devono rimanere la nostra prassi quotidiana in attesa del vaccino.

Ultime notizie, caldo il tema migranti

Si conferma caldo anche il tema migranti. Dopo le proteste a Lampedusa, ormai al collasso a causa dei recenti sbarchi, a Crotone si è verificata una nuova tragedia: un barcone ha preso fuoco durante le operazioni di trasbordo ed è esploso, provocando la morte di 3 persone ed il ferimento di 2 finanzieri. Nel frattempo 307 migranti, hanno lasciato l’hotspot di Lampedusa dove restano ancora in 1.219.

Ultime notizie, scuole ancora mille dubbi

Domani, tra mille dubbi ancora da sciogliere, avranno inizio i corsi di recupero mentre è ancora in corso la Conferenza Stato Regioni che dovrebbe finalmente sciogliere il nodo trasporti. Nel frattempo sono stati consegnati anche a Brescia i primi nuovi banchi monoposto in vista dell’inizio delle lezioni. Intervenendo in video-conferenza al Forum sull’Europa svoltosi e Bled, in Slovenia, il premier Conte ha dichiarato che la crisi da coronavirus ci ha fatto comprendere l’importanza della cooperazione e della solidarietà. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Croazia, Slovenia, Polonia, Serbia e Repubblica Ceca.

Ultime notizie, trionfo per Lady Gaga

Lady Gaga trionfa agli Mtv Video Awards 2020 aggiudicandosi 5 statuette e regalando una esibizione indimenticabile, tra abiti sontuosi e mascherine luccicanti. La cantante ha voluto così sensibilizzare i suoi fan sull’importanza di prevenire i contagi da Covid.

