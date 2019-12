Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Napoli, esonerato Carlo Ancelotti (11 dicembre)

Nonostante la vittoria nel match di Champions League contro il Genk, il Napoli ha deciso di esonerare il suo allenatore Carlo Ancelotti. Arrivato nell’estate 2018 con grandi aspettative, Ancelotti non è riuscito ad aprire il ciclo vincente che il presidente De Laurentiis auspicava. Dilaniato da liti, l’ambiente partenopeo è imploso nelle ultime settimane ed essere tornati tra le prime 16 d’Europa non è bastato alla dirigenza. Paga Ancelotti e il suo sostituto sarà presumibilmente Gennaro Gattuso: a lui il Napoli chiede di far terminare le polemiche tra calciatori e società e soprattutto di riavvicinare una zona Champions al momento lontana 8 punti.

Ultime notizie, Repubblica Ceca: muratore uccide sei persone

Un muratore di 42 anni, intorno alle 7.20 del mattino, ritenendosi gravemente colpito da una malattia inguaribile e convinto che i medici non lo volessero curare, ha fatto irruzione nella sala di attesa del Facutlty Hospital di Ostrava sparando tra la folla. Il bilancio è di sei morti e due feriti, come confermato dal ministro degli Interni Jan Hamacek. Dopo il gesto folle l’uomo è scappato a bordo della sua autovettura. Prima di essere catturato dalle forze dell’ordine l’uomo si è tolto la vita. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo che ha compiuto l’azione criminale, nonostante l’uomo fosse stato ripreso dalle telecamere interne dell’ospedale universitario. Per precauzione la polizia ha fatto evacuare il nosocomio e tutti gli edifici limitrofi. Il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, che doveva partecipare ad una importante cerimonia, ha annullato tutti i suoi incontri di lavoro per raggiungere Ostrava. Le indagini sono ancora in corso per comprendere l’effettiva dinamica dei fatti.

Ultime notizie, Usa: i Democratici annunciano prove contro Trump

Il partito Democratico, durante una conferenza stampa, hanno manifestato la loro volontà di svelare gli articoli che incastrerebbero il presidente degli Stati Uniti d’America. Una presa di posizione ribadita dalla commissione Giustizia, rappresentata da Jerrold Nadler, e dal presidente della commissione intelligence Adam Schiff. Tra mercoledì e giovedì si attenderà il voto in commissione Giustizia e poi nell’aula della Camera. Secondo le ultime informazioni dei media americani gli articoli sarebbero due: l’abuso di potere ed ostruzione nei confronti del Parlamento. Il reato di intralcio alla giustizia sarebbe venuto meno. La Casa Bianca, contestando la linea di accusa dei democratici, ribadisce la completa estraneità dei fatti di Trump in mancanza di prove certe a suo carico. Secondo un portavoce della Casa Bianca non ci sarebbe stato alcun tipo di pressione sull’Ucraina. L’impeachment, prosegue lo speaker, è solo un’ iniquità ed un imbroglio che non ha precedenti nella storia americana.

Ultime notizie, caccia al pirata della strada che ha investito un bimbo di due anni

A Coccaglio, in provincia di Brescia, un bambino di soli due anni, mentre si trovava all’interno del passeggino accompagnato dalla madre, è stato urtato violentemente da un’automobile. La madre stava attraversando regolarmente le strisce pedonali. In seguito al violento impatto il bambino è stato scaraventato fuori dal seggiolino per circa cinque metri. Il conducente dell’auto non si è fermato dopo l’urto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale ed un elisoccorso. Le indagini per identificare il proprietario del veicolo sono in corso. In bambino è stato trasferito presso l’ospedale di Bergamo. In seguito al violento impatto il bambino ha subito un importante trauma cranico con ferite lacero contuse. E’ in stato comatoso ed intubato. La polizia stradale sta analizzando alcune telecamere posizionate nei pressi del luogo dell’incidente.

