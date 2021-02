ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: nasce Intergruppo Pd-M5s-Leu (17 Febbraio)

Numeri in calo per quanto riguarda l’epidemia da coronavirus nel bollettino di ieri. Seppure i nuovi casi siano aumentati, ieri 10.386, sono nettamente aumentati anche i tamponi eseguiti, 274,019, e di conseguenza è calato ancora il tasso di positività, che oggi è al 3,8%. Torna invece ad aumentare il numero delle persone decedute, oggi in totale 336. Il numero delle persone dimesse o guarite è stato di 14.444 e questo ha portato ad un calo importante nel numero totale dei contagiati, ora 393.686. Torna a scendere anche il numero delle persone ricoverate, con – 15 in terapia intensiva e – 52 nei reparti ordinari, con totali rispettivamente di 2.074 e 18.463 pazienti.

Ultime notizie, La situazione dei vaccini

Nell’ambito del piano vaccinale contro il Coronavirus ci sono delle novità per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca. Il cui uso potrebbe essere esteso fino alle persone di 65 anni. La nuova linea è emersa in una riunione che ha visto presenti rappresentanti delle regioni, dell’Aifa ed esperti. Successivamente si terrà una riunione del Cts che dovrebbe dare il via libero definitivo. Per quanto riguarda il vaccino Moderna è in ritardo l’arrivo del quantitativo previsto nel mese di febbraio. Le maggiori attenzioni da parte dei virologi è ora puntata sulle varianti inglese e brasiliana con i contagi che stanno aumentando in tutta Italia.

Ultime notizie, Il governo e la fiducia in Parlamento

Oggi è il giorno della presentazione in Parlamento del governo Draghi. Il Premier a Palazzo Madama terrà un discorso molto breve nel quale chiederà una grande unità e tre riforme essenziali per portare il paese fuori dalla crisi. Si tratta di interventi che vanno dal fisco alla pubblica amministrazione alla giustizia civile e saranno anche legati ai fondi del Recovery Plan. I cardini fondamentali dell’azione di governo di Mario Draghi saranno l’ambiente, l’atlantismo e l’Europa. Intanto tra le forze politiche che sostengono il governo continuano le trattative sui nomi dei sottosegretari.

Ultime notizie, Nasce l’intergruppo parlamentare Pd-M5s-Leu

Mentre si attende il voto di fiducia da parte del Parlamento al nuovo governo, è stato formato un intergruppo parlamentare del quale fanno parte 3 delle forze che avevano sostenuto il governo Conte II, il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e Leu. Una decisione che ha trovato consenziente anche Giuseppe Conte, il quale ha dichiarato che in questo modo non viene disperso il valore che è stato creato nei mesi del suo governo. I tre gruppi dovrebbero emettere un documento comune per affrontare Lega e Forza Italia. Nel contempo nelle file del M5S continuano le proteste dei dissidenti che vorrebbero votare “no” alla fiducia.

Ultime notizie, Nello sci arriva la prima medaglia d’oro ai mondiali

Dopo diverse gare senza medaglie, l’Italia conquista il suo primo titolo con Marta Bassino che nello slalom parallelo di Cortina si aggiudica la prima medaglia d’oro. La sciatrice italiana ha battuto l’austriaca Liensberger, e nel turno dei quarti di finale aveva eliminato un’altra italiana, la Brignone. Questo successo dovrebbe essere di buon augurio per lo slalom gigante che si disputa domani.

Ultime notizie, Il risveglio dell’Etna

Il vulcano siciliano è tornato in azione nella giornata di ieri, con fontane di cenere e lava che sono durante per circa 1 ora. Le colate sono ristrette alla valle del bove, e non ci sono comunque problemi per i paesi che si trovano nelle vicinanze. Questa nuova eruzione è certamente la più spettacolare avvenuta negli ultimi mesi ed ha causato la chiusura, a causa della caduta della cenere, dell’aeroporto di Catania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA