ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora: omicidio Sacchi, c’era un finanziatore? (1 dicembre)

Ultime notizie: secondo il pubblico ministero della Procura di Roma non è da escludere la presenza di un finanziatore che avrebbe dato a Giovanni Princi e ad Anastasiya l’ingente somma di 70mila euro per effettuare la compravendita di sostanze stupefacenti costata la vita a Luca Sacchi. Le indagini degli investigatori si stanno concentrando su questa nuova pista da seguire. “Da dove venisse, poi, il denaro, se raccolto dai giovani – scrivono i pm – o proveniente da un finanziatore che li aveva assoldati (come più probabile), non si può affermare con certezza”. Per i magistrati Princi “non è alla prima esperienza”. Per gli organi inquisitori Princi era già noto alle forze dell’ordine per la sua partecipazione a gruppi di criminali e le sue precedenti esperienze rafforzerebbero una solida organizzazione non improvvisata dedita allo spaccio della droga in grosse quantità.

Nella mattina di ieri due sciatori esperti, Edoardo Camardella e Luca Martini, sono morti dopo essere stati travolti da una valanga di neve mentre si trovavano a 3000 metri di altitudine sul Monte Bianco. I due uomini, insieme ad altri amici, stavano intraprendendo una discesa nei pressi della funivia SkyWay. In seguito al violento impatto, Edoardo Camardella e Luca Martini sarebbero stati trascinati a valle dopo una caduta di 300 metri. Il ritrovamento dei due corpi senza vita è avvenuto in seguito ad una segnalazione da parte di alcuni sciatori non lontani dal luogo della tragedia. Luca Ceccanti è il pubblico ministero che sta seguendo le indagini. Intanto i finanzieri del Sagf stanno raccogliendo alcune testimonianze per risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Secondo il bollettino meteorologico dell’ ARPA le condizioni climatiche in mattinata erano marcate. Non sarebbero coinvolte altre persone anche se le verifiche sono ancora in corso.

Usman Khan, residente in Inghilterra, di nazionalità pachistana, condannato a sedici anni di carcere per avere progettato un attentato terroristico contro la Borsa di Londra, è stato ucciso dalle forze dell’ordine dopo aver ferito diverse persone ed ucciso due londinesi sul ponte London Bridge nella giornata di venerdì. Al momento dell’azione criminale Usman Khan indossava il braccialetto elettronico alla caviglia. Il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, riferendosi all’azione criminale ha contestato il sistema legislativo londinese. Secondo BoJo quel killer non doveva trovarsi in libertà vigilata solo per avere scontato sei anni di detenzione per crimini legati al terrorismo. Prima di compiere il gesto folle, il pachistano aveva partecipato ad un corso di rieducazione per carcerati a Londra presso l’organizzazione Cooperative Learning.



