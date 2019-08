Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: Open Arms, Salvini “ok sbarco minori mio malgrado”

Ultime notizie: Matteo Salvini cede al premier Conte e autorizza lo sbarco dei minori a bordo della Open Arms, la nave ong spagnola carica di migranti che da 17 giorni attende di ricevere l’ok all’ingresso in un porto sicuro. Il ministro dell’Interno ha ceduto dopo che il Presidente del Consiglio lo aveva sollecitato ad acconsentire lo sbarco dei minori, ma non ha rinunciato a togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del premier, divenuto nelle ultime settimane di crisi di governo, il suo principale contraltare:”Prendo atto – ha scritto il leader della Lega – in una missiva indirizzata a Conte – che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave Open Arms. Darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all’esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirTi che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l’affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti”.

Proseguono senza sosta con l’utilizzo di aerei e droni le ricerche di Simone Gautier, l’escursionista francese di 27 anni disperso nel Cilento da ormai 9 giorni. Del giovane non si hanno più notizie dall’ultima telefonata che è riuscito a far partire al 112 per chiedere aiuto: l’esploratore sarebbe caduto in una scarpata durante un’escursione in solitaria rompendosi le gambe ma nella telefonata con i carabinieri non è stato in grado di indicare il luogo esatto in cui si trovasse, pur sostenendo di riuscire a vedere il mare. I familiari di Simone Gautier sono arrivati dalla Francia e sono aggiornati su tutti gli sviluppi, ma è la mamma in particolare a nutrire dubbi che il dispiegamento di forze sia misurato all’impresa da compiere: esplorare una zona ampia e impervia. Per questo ha lanciato un appello per rimpinguare il numero di persone impegnate nelle ricerche del figlio.

Tragedia nel Lago d’Iseo, dove due fratelli pachistani di 17 e 18 anni sono morti in ospedale dopo essere annegati nelle acque della spiaggia Rino. Il primo a finire sott’acqua è stato il ragazzo di 17 anni: subito il fratello si è lanciato in acqua nel tentativo di soccorrere il minore, ma a sua volta è stato trascinato sotto dalle correnti senza riuscire a risalire. In quei terribili istanti anche un terzo fratello, di 19 anni, si è tuffato in acqua per tentare l’impresa disperata di salvare i due ragazzi, ma anche lui è andato in difficoltà ed è riuscito ad emergere soltanto grazie all’aiuto di un altro bagnante, che gli ha lanciato una ciambella tirandolo fuori. Nessuno dei tre ragazzi sapeva nuotare: sarebbero stati traditi da una buca poco lontano dalla riva.

Ultime notizie: Juve e Milan in amichevole

Indicazioni alterne per Juventus e Milan nelle amichevoli precampionato contro Triestina e Cesena. I bianconeri, senza Cristiano Ronaldo e Sarri influenzato, hanno vinto grazie ad un capolavoro di Paulo Dybala. L’argentino ha sorpreso il portiere avversario con un pallonetto da cineteca che ha oscurato anche il calcio di rigore fallito del possibile 2 a 0. Male invece il Milan, bloccato sullo 0 a 0 da un Cesena iscritto al prossimo campionato di Serie C che ha rischiato anche di beffare i rossoneri. Passo indietro per i ragazzi di Giampaolo rispetto alle ultime uscite: manovra sterile, poche idee in avanti. Insomma, qualcosa da rivedere in vista dell’esordio di campionato ad Udine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA