Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Pasqua: Ucraina, riapre l’ambasciata italiana a Kiev

La crisi Ucraina – Russia: le ultime notizie

Nel 52esimo giorno dall’inizio delle ostilità la Russia sta attaccando con maggiore vigore i suoi obiettivi sul territorio ucraino dopo che si è registrato l’affondamento dell’incrociatore russo che guidava la flotta di fronte ad Odessa, Anche a Mariupol le sirene di allarme stanno suonando in continuazione e molti civili sono rimasti uccisi.

Una nota del Parlamento ucraino parla di circa 200 bambini uccisi dalle forze armate russe. Intanto da domani i porti italiani non permetteranno più l’attracco alle navi russe. Il Premier inglese Boris Johnson aveva espresso la volontà di recarsi a Mosca ma il visto gli è stato negato.

Guerra in Ucraina, ultime notizie: la riapertura dell’ambasciata d’Italia a Kiev

L’ambasciata italiana nella capitale ucraina che era stata chiusa lo scorso 3 marzo, è stata riaperta con la cerimonia dell’alzabandiera mentre veniva suonato l’inno nazionale italiano. Un segnale importante da parte del nostro Paese, e l’ambasciata di Kiev ritornerà ad essere operativa al 100% dal prossimo lunedì. L’ambasciatore italiano ha compiuto il viaggio da Leopoli a Kiev in circa 10 ore ed ora si trova nel suo ufficio all’interno dell’ambasciata.

Il bollettino del coronavirus

Il bollettino del 16 aprile per quanto riguarda il coronavirus vede 63.815 nuovi casi registrati, in leggero aumento rispetto ai 61.555 di ieri, mentre i decessi sono esattamente gli stessi, 133. Con l’aumento del numero dei tamponi effettuati, oggi 422.482, si è avuto un leggero calo dell’indice di positività, al 15,1%. Calano ancora sia i ricoveri in terapia intensiva con – 8 e nei reparti ordinari – 102. Nella giornata di oggi i guariti sono stati 61,986.

Ultime notizie previsioni meteo per le giornate di Pasqua e Pasquetta

Dopo un primo accenno di bel tempo, il meteo torna a peggiorare proprio nel weekend di Pasqua, anche se questo non crea problemi alle vacanze sia degli italiani che dei turisti stranieri. Nei prossimi giorni transiterà sull’Italia un velocissimo fronte freddo che avrà possibili conseguenze temporalesche, specialmente sulle regioni del Triveneto e della Lombardia. Nella serata di domani possibili piogge anche nella zona del basso Lazio. Qualche piovasco potrebbe interessare anche la Sicilia e la Calabria.

Trionfo italiano alla Roubaix femminile

La Parigi Roubaix al femminile ha visto il trionfo di una italiana, Elisa Longo Borghini, che ha tagliato il traguardo della classicissima del Nord indossando la maglia di campionessa italiana, come seppe fare anche Francesco Moser nella prova maschile. La portacolori della Trek Segafredo è scattata quando mancavano 32 chilometri al traguardo ed ha portato a termine la fuga riuscendo anche ad esultare al momento dell’arrivo nel velodromo francese. Per la Longo Borghini, che a 30 anni ha già avuto una carriera molto importante, si tratta del successo più straordinario.

Grave incidente in montagna

Un climber di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento a causa di una caduta mentre stava effettuando una arrampicata nella Valle del Sarca. Il ragazzo si trovava in discesa ed è precipitato per circa 100 metri. Il compagno di cordata ha chiamato immediatamente i soccorsi che sono intervenuti con un elicottero ed hanno trasportato il ferito in ospedale.











