Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: paura in Europa per il Coronavirus (8 Ottobre)

L’attenzione resta alta sulla pandemia da Coronavirus, che registra un boom di contagi in Italia: ieri ci sono stati 3.678 nuovi positivi, in aumento di quasi 1.000 unità rispetto ai 2.677 di martedì. I decessi sono stati 31 e sono stati effettuati oltre 125.000 tamponi nelle ultime 24 ore. Questi dati, pur se collegati ad un numero record di tamponi, preoccupano ed hanno indotto il governo a rafforzare le misure restrittive: il DPCM attualmente in vigore è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020. Successivamente a questa data verrà pubblicato un nuovo decreto che, a seconda dell’andamento della curva, confermerà o modificherà le regole di contenimento. Nell’attesa di questo documento una misura ritenuta fondamentale scatterà con effetto immediato: da domani sarà obbligatorio portare con sè la mascherina ogni volta in cui si esce di casa, indossandola anche all’aperto in presenza di persone non conviventi. Sono esclusi i bambini fino a 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso del dispositivo e chi pratica sport all’aperto. Le multe per chi non rispetta le regole vanno da 400 e 1.000 Euro, mentre al momento non cambiano le norme che riguardano la mascherina a scuola

Ultime notizie, Coronavirus: paura in Europa

Anche in Europa la pandemia da Covid-19 continua a correre: in Germania nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati oltre 14.000, mentre la Francia ne ha registrato circa 10.500. Preoccupa il quadro anche in Spagna, dove i posti letto in terapia intensiva si stanno esaurendo rapidamente. Sicuramente le situazioni verranno monitorate con attenzione dai vari Stati con la possibilità di dover ricorrere anche a un altro lockdown, cosa che per il momento sembra essere scongiurata per quanto riguarda il nostro paese.

Ultime notizie, la sfida di Joe Biden

Lo sfidante alla Casa Bianca Joe Biden ha dichiarato che, se Donald Trump ha ancora il Covid, dovrebbe astenersi dal partecipare personalmente al prossimo dibattito elettorale. Biden dubita del reale stato di salute del Presidente in carica e si augura che i protocolli vengano rispettati. Cresce intanto l’attesa per il faccia a faccia tra l’attuale vice Presidente Pence e lo sfidante democratico Harris, prevista nella notte italiana: il duello avverrà a distanza di sicurezza con i due contendenti separati da una lastra di plexiglas.

Ultime notizie, gruppo di migranti contro le forze dell’ordine

Un gruppo di circa 65 migranti, in maggioranza tunisini, si è scagliato contro le forze dell’ordine in un centro di accoglienza di Agrigento, lanciando pietre ed altri oggetti. Nel corso di queste rivolta sono rimasti feriti 3 agenti di polizia, mentre alcuni stranieri si sono allontanati dalla struttura violando l’obbligo di quarantena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA