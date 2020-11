Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: pioggia di multe per violazioni lockdown (9 Novembre)

Il bollettino di ieri del Coronavirus fa registrare l’esecuzione di 191.144 tamponi con i nuovi casi che sono stati 32.616, ed i decessi 331 morti. Il numero dei morti è calato rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 425, mentre il calo dei contagi è dovuto soprattutto al calo dei tamponi, con il rapporto che è rimasto invece stabile. Gli incrementi per quanto riguarda i ricoveri sono stati di 115 persone per le terapie intensive e 1331 per i reparti normali. In totale i contagiati dal virus sono 935.104 mentre supera quota 41mila il numero dei decessi. Nella giornata si sono registrate anche 6.183 guarigioni, un dato che aumenta rispetto a quello di sabato, pari a 5,966. Analizzando il dato delle varie regioni la Lombardia resta quella con il maggior numero di nuovi contagi, ancora sopra quota 6mila, mentre la Campania ne ha avuti 4.601, ed anche il Piemonte con 3.883 ed il Veneto con £,362, si sono mantenuti oltre quota 3mila. Sopra quota 2mila anche il Lazio e l’Emilia Romagna. I nuovi casi sono stati 781 nella provincia di Bolzano, con il presidente della regione a statuto speciale che ha dichiarato che l’Alto Adige diviene “zona rossa”.

Ultime notizie Le sanzioni comminate per non osservanza delle disposizioni

I dati resi noti dal Viminale relativamente alle sanzioni comminate nella giornata di ieri sono di 80.756 controlli effettuati, di cui 69.111 riguardanti persone fisiche e 11.654 le attività economiche. Nel primo gruppo le forze di polizia hanno emesso sanzioni nei confronti di 944 persone, mentre per quanto riguarda le attività commerciali le sanzioni sono state 139. Denunciate 110 persone positive al Covid che hanno violato le norme sulla quarantena, mentre le attività chiuse dalle forze dell’ordine sono state 52.

Ultime notizie Joe Biden eletto presidente degli Stati Uniti

Lo sfidante democratico Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali ed è stato eletto 46esimo presidente della storia degli USA. Il neo presidente è stato acclamato dalla folla ed ha rivolto un discorso ai suoi sostenitori nel quale ha fatto un forte richiamo all’unità nazionale dicendo che le prime operazioni saranno certamente quelle relative alla lotta alla pandemia. Nonostante gli appelli dei notabili del partito repubblicano, Trump continua a contestare la validità dell’elezione del rivale, annunciando azioni legali. Dopo l’elezione ha parlato anche il vicepresidente Kamal Harris, prima donna a ricoprire questa carica, che ha tenuto il discorso nel sui stato, il Delaware.

Ultime notizie I risultati della settima giornata di Serie A

Pareggio per Lazio e Juventus nella gara delle 12.30 che ha aperto la giornata, con rete del vantaggio dei bianconeri che è stata messa a segno da Cristiano Ronaldo, che poi si è anche infortunato. Per i biancocelesti pareggio di Caicedo al quinto minuto di recupero. Nel pomeriggio pareggio anche per le altre due italiane in Champions League, Atalanta e Inter, che hanno chiuso sull’1–1 e per il Torino, a reti inviolate in casa contro il Crotone. Vittorie esterne per la Roma a Marassi contro il Genoa, 1–3 con tripletta dell’armeno Mkhitaryan e per il il Napoli che vince per 0–1 con rete di Osimhen. In serata la partita che chiude la giornata con la capolista Milan che ospita il Verona e può allungare sulle inseguitrici. I rossoneri però vanno sotto di due reti e alla fine riescono a pareggiare nonostante un rigore sbagliato da Ibrahimovic.

